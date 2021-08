ATTENTIO baut Führungsteam aus: Isabelle Müller zur Geschäftsführerin ernannt

Bei der attentio :: online- und werbeagentur GmbH aus Hachenburg kommt Bewegung in die Geschäftsführung. Isabelle Müller wechselt von ihrer Position als Key Account & Business Development Managerin ins Führungsteam. Zum Sommer 2021 übernahm sie ihre neue Funktion als Geschäftsführerin an der Seite von Geschäftsführer und Inhaber Patrick Schumacher. Die Doppelspitze auf der Führungsebene der Agentur nimmt große Ziele in den Fokus und will bisher gemeinsam erzielte Erfolge weiter toppen.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.