Cannabisprodukte auf legale Weise vertreiben

„Hanf und Cannabis? Das ist doch illegal und in Deutschland nicht erlaubt?“ So reagieren die Meisten, wenn es um diese Thematik geht. Und im Regelfall haben sie auch recht. Jedoch ist es in Deutschland schon lange nicht mehr der Fall, dass man Cannabis ausschließlich mit dem Rausch verbundenen Joint gleichsetzen kann. Seit je her gibt es Produkte, die ganz legal aus Hanf hergestellt werden. Papier, Garne, Kleidung und vieles mehr wird seit mehr als 3.000 Jahren aus der vielseitigen Nutzpflanze gewonnen.

