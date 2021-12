Chinesisch-Deutsche Industriestädteallianz (ISA) lädt zu Digitalisierungs-Fachveranstaltung ein

Die Chinesisch-Deutsche Industriestädteallianz lädt interessierte Unternehmen zur Online-Fachveranstaltung „Digitalisierung/Industrie 4.0 in China“ am 15.12.2021 ein. Referenten der Außenhandelskammer China und Germany Trade and Invest sowie der Repräsentant der Stadt Foshan gehen auf Chancen und die aktuelle Lage für deutsche Unternehmen in China ein.

