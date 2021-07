Fensterblick gewinnt beim 2. Wiener Fensterkongress in der Kategorie „Bester Webauftritt“

Unter dem Motto „Digitalisierung | Nachhaltigkeit | Märkte“ fand vom 24. bis 25. Juni 2021 der 2. Wiener Fensterkongress statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden die WFK.Awards in drei Kategorien verliehen: Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Diese prämierten besondere Leistungen innerhalb der Fensterbranche. Den Hauptpreis in der Kategorie „Bester Webauftritt“ gewann beim 2. Wiener Fensterkongress mit seiner ideal an die Customer Journey angepasste Website der Onlineshop fensterblick.de. Die Digitalisierung und insbesondere ihre Auswirkungen auf den Fenstermarkt spielten eine zentrale Rolle auf dem Kongress in der österreichischen Hauptstadt.

