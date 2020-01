Geschäftsführerin der DEKRA Arbeit Gruppe ausgezeichnet

Die DEKRA Arbeit Gruppe gehört seit Jahren zu den erfolgsreichsten Personaldienstleistern in Deutschland, was auch im Jahr 2019 wieder durch zahlreiche Prämierungen und Gütesiegel - wie z.B. Deutschlands Kundenchampions oder Top-Personaldienstleister - eindrucksvoll untermauert wurde. Die jüngste Auszeichnung des Stuttgarter Tochterunternehmens der DEKRA SE geht allerdings nicht an das Unternehmen selbst, sondern an die langjährige Geschäftsführerin der DEKRA Arbeit, Frau Suzana Bernhard.

