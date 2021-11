global office ist Teil der erfolgreichen Spendengala von FLY & HELP

Mit einer erfolgreichen und sehr gut besuchten Spendengala setzte die Stiftung FLY & HELP am 13. November im Kameha Grand Hotel Bonn einen weiteren, wichtigen Meilenstein in ihrem sozialen Engagement. In Kooperation mit global office, vielen anderen Unternehmen und Privatinitiativen konnte FLY & HELP-Gründer Reiner Meutsch mit seinem Team bereits 560 Schulprojekte auf allen Kontinenten realisieren.

