Klimaschutz bietet deutschen Unternehmen in China vielfältige Geschäftschancen

Die Chinesisch-Deutsche Industriestädteallianz (ISA) hat in ihrer Online-Fachveranstaltung „Klimaschutz als Chance für deutsche Unternehmen in China“ mit den Expertinnen Sabine Dietlmeier/German Industry & Commerce Greater China, Christina Otte/Germany Trade and Invest und Ang Ye/dena über die chinesischen Klimaschutzziele gesprochen. Für deutsche Unternehmen ergeben sich in China vor allem Geschäftschancen in den Bereichen Energieeffizienz und Energieeinsparung.

