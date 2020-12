KWPA leistet weiterhin einen Beitrag zur Koreas Sperrholzindustrie

Seoul, Korea - Die 1963 gegründete Korea Plywood Board Association (KWPA) trägt zur soliden Entwicklung der koreanischen Holzindustrie bei, wie Sperrholz, Holzbretter (PB, MDF) und Aufforstung in Übersee. Der Verband beschloss, ausländische Unternehmen mit Informationen zu versorgen, indem er ein Programm vorbereitete, um die besten Sperrholzhersteller in Korea zusammenzubringen und in Übersee vorzustellen. Die Informationen und Produkte der Aussteller, die an dieser Online-Broschüre (http://woodcompany.kr/) teilnehmen, lauten wie folgt:

