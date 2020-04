Schweizer Handwerker leiden unter Corona-Krise

Handwerker in der Schweiz nehmen einen Rückgang in Aufträgen wahr. Materialien werden teurer im Einkauf und deren Verfügbarkeit sinkt. Kantonale Bauverbote in Waadt, Genf und Tessin sorgen für Verunsicherung in der restlichen Schweiz. Selbstständige Handwerker haben keine staatlichen Ansprüche.

