Thema Vertrauen: Ob live vor Ort oder virtuell - MICE Club LIVE 2020 mit vielfältigem Programm

Die siebte Ausgabe des MICE Club LIVE findet vom 13. bis 15. September 2020 in Frankfurt | Rhein-Main als Präsenzveranstaltung mit virtuellem Ableger statt. Dabei steht das Thema „Vertrauen“ im Fokus der diesjährigen Ausgabe. Schon vor Corona als Schwerpunkt gewählt, trifft das Thema die Interessenlage der Branche auf den Kopf: So bietet der MICE Club LIVE 2020 nicht nur ein ganzes Bündel an Vertrauensbildungsmaßnahmen, sondern setzt gemeinsam mit seinem Ko-Kreations-Team ein Live-Event in Szene, das die dann geltenden Corona-Regeln in ein stimmiges, atmosphärisches und zu jeder Zeit sicheres Branchenevent mit Mustercharakter übersetzen wird. Die Teilnehmer dürfen sich auf die zahlreichen Impulse der eingeladenen Speaker freuen und lernen abwechslungsreiche und spannungsgeladene Locations kennen.

