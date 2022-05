Als erste Public Relations & Marketing Plattform akzeptiert TRENDKRAFT Shiba Inu (#SHIBArmy) als Zahlungsmittel

Von Anfang an hat Shiba Inu die Dinge anders angepackt. Der Gründer Ryoshi begann mit einem Vorrat von 1 Quadrillion und schloss 50% in Uniswap ein, um dann die andere Hälfte an Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin zur sicheren Aufbewahrung zu "verbrennen".

Um der verheerenden Ausbreitung von Covid-19 in Indien entgegenzuwirken, hat Vitalik Buterin seither Shiba Inu in der größten Krypto-Spende der Geschichte verwendet und 40 % seines Gesamtvorrats in einer toten Wallet verbrannt, um langfristigen Erfolg und Stabilität des Projektes zu gewährleisten.