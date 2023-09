APK im MIG Fonds 17: neuer CFO nach 130-Millionen-Finanzierungsrunde

APK gewann im Rahmen der Finanzierungsrunde mit dem internationalen Chemiekonzern LyondellBasell und KIRKBI A/S, dem dänischen Family Office der LEGO-Eigentümer, zwei namhafte strategische Co-Investoren hinzu. Mit dem eingeworbenen Kapital wird das MIG Fonds Beteiligungsunternehmen zwei zusätzliche Werke für Plastikrecycling auf Basis seines innovativen Newcycling-Verfahrens aufbauen.

Der neue CFO Jürgen Schiffer, ein Experte für Finanzen, Wertschöpfungsprozesse sowie Transformation und Change Management, kommt von der auf Photovoltaik spezialisierten Meyer Burger Technology. Er sagt: „Kunststoffe sind Teil der Lösung hin zu einer ressourceneffizienten und CO2-neutralen Wirtschaft. Jedoch ist das Etablieren einer echten Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen in vielen Bereichen immer noch eine große Herausforderung. Die einzigartige Newcycling-Technologie der APK kann hierbei einen signifikanten Beitrag leisten diesem Ziel näher zu kommen. Ich bin sehr stolz, vom Aufsichtsrat der APK AG als Finanzvorstand berufen worden zu sein und das rapide Wachstum eines der spannendsten Unternehmen in der Recycling-Branche mitgestalten zu dürfen.“

„APK hat Großes vor. Mit dem bestehenden Werk in Merseburg und den künftigen Werken in Deutschland und Europa wird unser Portfoliounternehmen einen signifikanten Anteil daran haben, deutlich mehr gebrauchte Kunststoffe dem Markt in hochwertiger Qualität wieder zuzuführen. Mit unseren neuen Co-Investoren kann APK in neue Dimensionen vorstoßen und einen wertvollen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten“, so Dr. Matthias Hallweger, Vorstand der HMW Kapitalanlagen, dem Exklusivvertrieb der MIG Fonds.

Die technologische Leistung von APK besteht in erster Linie in seinem sogenannten Newcycling-Verfahren. Es verbindet ökonomische mit ökologischen Vorteilen. Der Kunststoffrecycler plant, im großen industriellen Maßstab gemischte Kunststoffabfälle aus der Sammlung der privaten Haushalte zu hochqualitativen, sortenreinen Rezyklaten zu verwerten.