5. KI Group – Summit K 2019: Übergang in die Kreislaufwirtschaft / Veränderung der Kunststoffmärkte durch Recycling

Bad Homburg, 05. November 2019 – Die Weltleitmesse K 2019 in Düsseldorf ist vorüber und hat eines ganz deutlich gezeigt: In der Kunststoffbranche wird es in den nächsten Jahren einschneidende Veränderungen geben. Diese Veränderungen wurden von grundsätzlichen Betrachtungen zu konkreten Praxisbeispielen auf dem hochkarätigen 5. KI Group – Summit am 17. Oktober auf der K 2019 thematisiert. Das Recycling von Kunststoffen gewinnt immer schneller an Bedeutung und fordert die Industrie heraus. „Wir müssen unsere Ressourcen schonen, wenn wir unseren Wohlstand erhalten möchten, und wir müssen China, Indien und die USA mit an Bord holen“, appellierte Ton Emans, Präsident des Verbandes Plastics Recyclers Europe (RPE) vor rund 250 Besuchern. Das Kunststoffrecycling wird damit zu einer globalen Aufgabe, die angesichts der rasant ansteigenden Bevölkerung schnelle Maßnahmen erfordert, deren Kosten im Milliarden-Bereich liegen. Dass die öffentlichen Körperschaften diese Summen aufbringen können, hält Ton Emans für nicht wahrscheinlich und appelliert daher an Privatinvestoren.

Javascript is not enabled in your browser. You will need to enable it to use this site.