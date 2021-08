Bei JuwelKerze arbeiten - digitales Team sucht Mitarbeiter!

Alles begann mit einer guten Idee am Küchentisch einer typischen Berliner WG: hochwertiger Silberschmuck versteckt in exklusiven Duftkerzen – die JuwelKerze war geboren. Fast 10 Jahre ist das her, seitdem wächst das Unternehmen stetig weiter. Jetzt, am Ende der Corona-Pandemie, startet das Unternehmen wieder richtig durch, und das Team sucht Verstärkung in fast allen Bereichen – tolle Chancen für alle, die nicht nur einfach einen Job suchen, sondern einen Ort, an dem sie kreativ sein und sich und die einzigartigen Produkte weiterentwickeln können, einen Ort, an dem es obendrein sehr gut riecht.

