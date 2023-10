Sexy Fassade: Wenn das Image dem Ego hilft

Der berühmte Blick hinter die Kulissen offenbart, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Wer an echtem Wachstum und anhaltendem Erfolg interessiert ist, sollte nicht nur auf die glitzernde Fassade achten, sondern tiefer schauen. „Lassen Sie sich nicht von einer sexy Oberfläche blenden, sondern suchen Sie nach echter Substanz und Integrität im Coaching,“ so der Ratschlag der Autorinnen weiter. Unzählige Opfer von Coaches haben sich in den vergangenen Monaten zum Thema gemeldet und berichtet, wie vielseitig die Methoden und Techniken von Coaches sind. Die propagierten Werte, die jeder im Business haben sollte, vergessen vor allem Coaches mit Millionenumsätzen meistens bereits am ersten Tag.