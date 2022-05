TRENDKRAFT gewinnt den German Innovation Award `22 in der Wettbewerbsklasse „Excellence in Business to Business“

Wer mit dem German Innovation Award ausgezeichnet ist, hat es geschafft, sich erfolgreich von der Masse abzuheben. Der German Innovation Award konnte 2022 mit 640 Einreichungen von deutschen und internationalen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen erneut eine große Resonanz erzielen.

Vergeben wird der German Innovation Award in insgesamt 40 Kategorien, aufgeteilt in zwei Wettbewerbsklassen: „Excellence in Business to Consumer“ und „Excellence in Business to Business“. Darüber hinaus wurde ein Gewinner in der Sonderkategorie „Design Thinking“ ermittelt.