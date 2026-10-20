WorkFlex SOS gewinnt EMMA Award 2026, Kategorie "Outstanding Agility & Crisis Management as a Service Provider"

Wenn sich die Lage im Ausland plötzlich zuspitzt, zählt jede Minute. Unternehmen müssen ihrer Fürsorgepflicht gegenüber reisenden Mitarbeitenden nachkommen und schnell handeln. WorkFlex SOS verbindet Reiserisiko-Monitoring in Echtzeit mit 24/7-Notfallhilfe, eingebettet in die Compliance-Workflows, die Mitarbeitende für jede Reise ohnehin durchlaufen. So vereint WorkFlex SOS Fürsorgepflicht und Reise-Compliance auf einer Plattform. Die 24/7-Hotline antwortet in unter zwei Minuten.

Der Iran-Konflikt wurde an einem Samstagabend auf einmal regional, und unsere Kunden in einem hochfrequentierten Reisekorridor waren plötzlich alle betroffen. Das sollte die Probe für das SOS-Team sein, und wir haben sie bestanden. Denn wir waren für jeden unserer betroffenen Kunden da, mit durchgehender Präsenz bei den Fällen. Das kam an. Wir dürfen das Menschliche nicht vernachlässigen. Im Kern geht es bei WorkFlex SOS um etwas ganz Einfaches: da sein, Menschen ein Gefühl von Sicherheit geben und niemals die Sorge für die Assistenz unseren Kunden überlassen. - Maximilian Goulnik, WorkFlex SOS Lead

Auf die Probe gestellt wurde WorkFlex SOS früh im Jahr, während der Nahost-Krise 2026. Nach der Eskalation am 28. Februar 2026 wurden Lufträume gesperrt, Reisende saßen in der Golfregion fest. Offizielle Leitungen waren überlastet, unsere nicht. Viele Anfragen kamen von Kunden, denen WorkFlex SOS noch nicht bekannt war. Ein Kunde kam fast eine Stunde lang nicht durch eine öffentliche Notfallleitung, wahrscheinlich wegen der starken Überlastung. Dieser Kunde war besonders dankbar, dass unser Assistenzteam direkt geantwortet und gehandelt hat. Das WorkFlex-SOS-Team war proaktiv, pragmatisch und empathisch für unsere Kunden da: Über 500 Kunden wurden innerhalb von fünf Minuten informiert, mehr als 70 WhatsApp-Support-Gruppen liefen parallel, 14 verschiedene Destinationen wurden gleichzeitig vom Team gemonitort, und für mehr als 400 Reisende wurden Evakuierungspläne besprochen.

Beispiele für weitere Kriseneinsätze sind große Waldbrände in Frankreich, Reisestörungen im Nahen Osten und das Erdbeben in Kolumbien. Alle Fälle wurden erfolgreich gelöst, vom Startup bis zum Großunternehmen, mit überwiegend positivem Kundenfeedback.

Diese Faktoren machen den Unterschied: