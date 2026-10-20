Wir freuen uns sehr, dass WorkFlex SOS den EMMA Award 2026 gewonnen hat. Das Forum for Expatriate Management (FEM) hat uns in der Kategorie „Outstanding Agility & Crisis Management as a Service Provider“ ausgezeichnet. Die Verleihung fand am 15. Oktober 2026 im Rahmen des FEM EMEA Summit im Royal Lancaster Hotel in London statt. In unserer Kategorie standen neben WorkFlex SOS auch Fragomen, SilverDoor und Vialto auf der Shortlist.
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WorkFlex SOS gewinnt EMMA Award 2026, Kategorie "Outstanding Agility & Crisis Management as a Service Provider"
Das Forum for Expatriate Management (FEM) hat WorkFlex SOS mit dem EMMA Award 2026 in der Kategorie „Outstanding Agility & Crisis Management as a Service Provider“ ausgezeichnet.
Die EMMAs (Expatriate Management and Mobility Awards) zeichnen die besten Projekte und Initiativen im Bereich Global Mobility in Europa, dem Nahen Osten und Afrika aus.
Tom Crosby, Brock Dale, Frank Jura und Nathan Clarke von WorkFlex mit dem EMMA Award 2026
© EMMA Award
WorkFlex SOS: Bewährt in einem bewegten Jahr
Wenn sich die Lage im Ausland plötzlich zuspitzt, zählt jede Minute. Unternehmen müssen ihrer Fürsorgepflicht gegenüber reisenden Mitarbeitenden nachkommen und schnell handeln. WorkFlex SOS verbindet Reiserisiko-Monitoring in Echtzeit mit 24/7-Notfallhilfe, eingebettet in die Compliance-Workflows, die Mitarbeitende für jede Reise ohnehin durchlaufen. So vereint WorkFlex SOS Fürsorgepflicht und Reise-Compliance auf einer Plattform. Die 24/7-Hotline antwortet in unter zwei Minuten.
Der Iran-Konflikt wurde an einem Samstagabend auf einmal regional, und unsere Kunden in einem hochfrequentierten Reisekorridor waren plötzlich alle betroffen. Das sollte die Probe für das SOS-Team sein, und wir haben sie bestanden. Denn wir waren für jeden unserer betroffenen Kunden da, mit durchgehender Präsenz bei den Fällen. Das kam an. Wir dürfen das Menschliche nicht vernachlässigen. Im Kern geht es bei WorkFlex SOS um etwas ganz Einfaches: da sein, Menschen ein Gefühl von Sicherheit geben und niemals die Sorge für die Assistenz unseren Kunden überlassen.
- Maximilian Goulnik, WorkFlex SOS Lead
Auf die Probe gestellt wurde WorkFlex SOS früh im Jahr, während der Nahost-Krise 2026. Nach der Eskalation am 28. Februar 2026 wurden Lufträume gesperrt, Reisende saßen in der Golfregion fest. Offizielle Leitungen waren überlastet, unsere nicht. Viele Anfragen kamen von Kunden, denen WorkFlex SOS noch nicht bekannt war. Ein Kunde kam fast eine Stunde lang nicht durch eine öffentliche Notfallleitung, wahrscheinlich wegen der starken Überlastung. Dieser Kunde war besonders dankbar, dass unser Assistenzteam direkt geantwortet und gehandelt hat. Das WorkFlex-SOS-Team war proaktiv, pragmatisch und empathisch für unsere Kunden da: Über 500 Kunden wurden innerhalb von fünf Minuten informiert, mehr als 70 WhatsApp-Support-Gruppen liefen parallel, 14 verschiedene Destinationen wurden gleichzeitig vom Team gemonitort, und für mehr als 400 Reisende wurden Evakuierungspläne besprochen.
Beispiele für weitere Kriseneinsätze sind große Waldbrände in Frankreich, Reisestörungen im Nahen Osten und das Erdbeben in Kolumbien. Alle Fälle wurden erfolgreich gelöst, vom Startup bis zum Großunternehmen, mit überwiegend positivem Kundenfeedback.
Diese Faktoren machen den Unterschied:
- Eine Plattform mit hoher Kundenakzeptanz: Die richtigen Daten sind die Grundlage für schnelles Handeln.
- Agile, cross-funktionale Teams: ergänzt durch Assistance-Mitarbeitende mit direktem Zugang zu allen WorkFlex-Teams.
- Mobilisierung ohne Freigabeschleifen: Teams stehen bereit, bevor klar ist, ob sie gebraucht werden.
- Eigener Expertenpool: mehr als 150 In-house-Expertinnen und -Experten, darunter führende Fachleute für grenzüberschreitende Compliance und Visa.
Der dritte EMMA in Folge
Mit dem Award 2026 gewinnt WorkFlex zum dritten Mal in Folge einen EMMA, erstmals in der Kategorie Krisenmanagement. 2024 wurden BioNTech & WorkFlex in der Kategorie „Best Partnership Between a Corporate Organization and a Service Provider“ ausgezeichnet. 2025 folgte gemeinsam mit Deel der Sieg in der Kategorie „Best Partnership Between Two Service Providers“. Bereits 2023 erhielt die WorkFlex Solution eine „Highly Commended“-Auszeichnung in der Kategorie „Most Innovative Use of Technology in Global Mobility (Bespoke Solutions)“.
Dass uns die Global-Mobility-Community für Krisenmanagement auszeichnet, bedeutet uns sehr viel. Es bestätigt unseren Ansatz: Wer weiß, wer wo mit welchen Papieren unterwegs ist, kann im Ernstfall in Minuten statt in Tagen handeln.
- Patrick Koch, Co-Founder von WorkFlex
Originalquelle auf TRENDKRAFT am .
WorkFlex (workflex.com) automatisiert die Compliance für grenzüberschreitendes Arbeiten weltweit und verbindet dabei Software mit einem internen Team aus Compliance-Expertinnen und -Experten. Die Engine stützt sich auf mehr als eine Million eingereichte Compliance-Dokumente und fast 1,9 Millionen geprüfte Arbeitstage im Ausland. Die Plattform deckt Work from Anywhere, Geschäftsreisen, Entsendungen, die Fürsorgepflicht gegenüber Mitarbeitenden (SOS) sowie Visa und Immigration ab. Seit 2022 kommt jedes Jahr eine neue Produktlinie hinzu. Mehr als 500 Unternehmen setzen auf WorkFlex,darunter BioNTech, Stadler, Covestro und Flix. WorkFlex wurde 2021 von dem niederländischen Steuerjuristen und ehemaligen PwC Tax Director Pieter Manden und dem deutschen SeriengründerPatrick Koch gegründet.