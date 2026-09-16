Ontego SAP Mobility von commsult AG erhält SAP® Zertifizierung für Clean Core mit RISE with SAP

POTSDAM, Deutschland. Das Ontego SAP-Add-On von commsult AG hat die SAP-Zertifizierung für Clean Core mit SAP für SAP S/4HANA Cloud Private Edition erhalten. Die Zertifizierung gilt für das etablierte SAP-Add-On von Ontego und gibt Kunden einen dritten bewährten Integrationsweg für Ontego, neben der direkten Integration über Web Services und der middlewarebasierten Anbindung über RFC.

Ontego unterstützt unterschiedliche SAP-Architekturen, statt Kunden auf ein einziges Integrationsmodell festzulegen. Unternehmen wählen den Ansatz, der am besten zu ihrer SAP-Landschaft, ihrer Cloud-Strategie und ihren technischen Anforderungen passt. Das neu zertifizierte Add-On bietet eine zusätzliche Option für Kunden, die SAP S/4HANA Cloud Private Edition betreiben und dabei den Clean-Core-Prinzipien von SAP folgen.

Das Ontego SAP-Add-On wird als standardisiertes Paket ausgeliefert und über die Standardmechanismen von SAP installiert. commsult übernimmt die technische Implementierung, sodass Kunden mobile Supply Chain und Industrieprozesse mit SAP verbinden, ohne eine eigene Integrationsschicht aufbauen und pflegen zu müssen.

Wichtige Merkmale der zertifizierten Integration:

SAP-zertifiziert für Clean Core mit SAP für SAP S/4HANA Cloud Private Edition

Ausgeliefert als standardisiertes Add-On-Paket über das SAP Add-On Assembly Kit, installiert über SAP SAINT

Alle Custom Objects liegen im registrierten Partnernamensraum /COMMSULT/

SAP-Transaktionen laufen über von SAP freigegebene BAPIs, ohne SAP-Standardtransaktionen zu verändern

„Ontego hält Schritt mit der Technologiestrategie von SAP, ohne Kunden auf ein Integrationsmodell festzulegen. Wir unterstützen seit Jahren Web-Service- und Middleware basierte Integration, und unser etabliertes SAP-Add-On ist jetzt zusätzlich für Clean Core mit SAP für SAP S/4HANA Cloud Private Edition zertifiziert. Kunden wählen den Ansatz, der zu ihrer SAP-Strategie passt, wir übernehmen die technische Umsetzung", sagt Michael Buschner, CEO der commsult AG.

Das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) hat das Ontego SAP-Add-On, Release 100, unter dem Zertifizierungsszenario S/4HC-ABAP-COND 2025 für SAP S/4HANA Cloud Private Edition zertifiziert.