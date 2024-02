Wie E-Learning offene Arbeitsstellen verringern kann

Eine von der Online-Jobplattform StepStone durchgeführte Studie ergab, dass nur 27% der 19.000 befragten Manager angaben, ihren Mitarbeitern gute Aussichten auf berufliche Weiterentwicklung und zusätzliche Schulungen zu bieten.

Aus Sicht der Arbeitnehmer waren nur 17% mit den ihnen zur Verfügung stehenden Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten zufrieden. Ein Viertel der Befragten gab sogar an, dass sie ihren Arbeitsplatz wegen des Fehlens solcher Möglichkeiten verlassen haben.

Wie nutzt man E-learning Tools zur Ausbildung

Erstellung von Inhalten Zugang zu den Inhalten Zusammenarbeit Autorentools Vorbereitung der Schulungsteilnehmer Standardisiertes Ausbildungsniveau Kollaboratives Lernen

“Insgesamt ist das Lernen mit E-Learning-Plattformen 40 %- 60 % schneller als traditionelle Methoden”, gibt learnG2 mit Hilfe vonStudien von Buisnesswire, LinkedIn und Statista im September 2023 an.

“ Ca. 40 % der Fortune 500 Companies nutzen Online-Learning für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und 58 % der Angestellten geben an, die Möglichkeit des selbständigen Lernens auch in ihrer Freizeit oder am Wochenende zu nutzen.”

E-Learning Tools Angewendet

Das Unternehmen "Supportworks" hat in einer Fallstudie ein bekanntes E-learning Tool aus Frankreich getestet, um Mitarbeiter zu Unternehmensleitern und Organisatoren auszubilden.

Insgesamt haben über 800 Mitarbeiter mit Hilfe des Tools Informationen erlernt.

Das Feedback zur Zufriedenheit der Lernenden betrug 9,4 von 10 Punkten.

Mehr als 80% der Lernenden geben an, dass sie die erlernten Fähigkeiten direkt am Arbeitsplatz anwenden können.

Die Relevanz der Kurse wurde von den Lernenden zu 100% bewertet. 87% der Lernenden haben den gesamten Kurs abgeschlossen.

Kosten

Zweifellos stellen E-Learning-Tools für jedes Unternehmen einen erheblichen Kostenfaktor dar. Diese Kosten können je nach Anbieter, Anzahl der Teilnehmer und Funktionalitäten der Plattform variieren. Laut einer Zusammenfassung von Clevis Consult liegen die Lizenzpreise in der Regel zwischen 3 und 25 € pro Monat und Nutzer.

Bei der Fokussierung auf externe Talent Rekrutierung anstelle interner Schulungen empfiehlt es sich, die Dienste eines Headhunters oder Talentscouts in Anspruch zu nehmen, um qualifizierte Mitarbeiter zu finden.

Die Gebühren für Talentsucher richten sich in der Regel nach dem Jahreszielgehalt des Kandidaten, das stark von der Branche, der Region und der Position abhängt.

Im Durchschnitt berechnen Headhunter einen Prozentsatz zwischen 22 % und 30 % des Jahreszielgehalts, was zu Einstellungskosten von 12.000 € bis 40.000 € pro Einstellung führt. Hinzu kommen Reisekosten und Kosten für Werbung, die gesondert berücksichtigt werden müssen.