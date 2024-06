Moviiu revolutioniert Kunsttransporte: Ein Gespräch mit Geschäftsführer Florian Hervouet

Mit Moviiu mischt ein neuer Akteur den Markt des verschwiegenen und auf Diskretion bedachten Kunsttransports auf. Als Teil der französischen Horus Gruppe, dem Weltmarktführer im Kunsttransport mit 17 Speditionen auf fünf Kontinenten, schließt Moviiu die Lücke zwischen herkömmlichen Kurierdiensten und hochspezialisierten Kunstspeditionen. Moviiu setzt mit seiner innovativen Versandlösung für Kunst konsequent auf das Digitale. Gegründet im Jahr 2020 in Genf, operiert das Unternehmen mit Standorten in Berlin und Paris mittlerweile in den beiden größten europäischen Märkten für Kunst. Seit Anfang des Jahres leitet der erfahrene Logistikexperte Florian Hervouet die Geschicke das Unternehmen von der Pariser Zentrale aus.

Herr Hervouet, sie sind ausgewiesener Logistikexperte und haben viele Jahre für internationale Kurierdienste gearbeitet. Was hat Sie von diesen weltumspannenden Lieferdiensten in den kleinen und spezialisierten Markt des Kunsttransports geführt?

Die Versandketten der internationalen Kurierdienste sind hochkomplexe Prozesse. Hier muss jedes Rädchen in das andere greifen, um die auf Effizienz, Quantität und Schnelligkeit ausgerichteten Lieferketten nicht aus dem Rhythmus zu bringen. Bei Chronopost und TNT war ich deshalb dafür verantwortlich, die Versandprozesse zu standardisieren sowie die verwendeten Tools im gesamten Netzwerk zu vereinheitlichen.

Auch Kunst zu transportieren ist ein komplexes Unterfangen, da Kunstwerke nicht nur von hohem materiellem und immateriellem Wert sind, sondern auch immer ganz spezifische Bedürfnisse an den Versand stellen. Moviiu ist es gelungen, gemeinsam mit den führenden Kunsttransporteuren aus unserer Unternehmensgruppe eine sichere Verpackung für den Transport zu entwickeln und mit IT-Experten ein digitales Bestellsystem aufzusetzen, mit dem Jedermann ganz einfach Kunst in alle Welt verschicken kann.

In den vergangenen drei Jahren hat sich Moviiu mit dieser innovativen Versandlösung in der Schweiz eine starke Position erarbeitet und sich einen wachsenden Kundenstamm aus Galerien, Auktionshäusern und internationalen Sammlern aufgebaut. Mit dem Eintritt in den französischen und deutschen Kunstmarkt im letzten Jahr geht es für mich nun darum, unser Modell für den weltweiten Versand von Kunst weiterzuentwickeln, effizienter zu gestalten und die bereits hohe Qualität unserer Kunsttransporte weiter zu verbessern. Von meinem Standort in Frankreich reise ich deshalb auch alle zwei Wochen in die Schweiz oder nach Deutschland, um die Teams zu treffen, Partnerschaften aufzubauen und Beziehungen zu festigen.

Und wo geht die Reise mit Moviiu hin?

Unser Ziel in den letzten Jahren war es, die einzelnen Schritte von der Gestaltung eines benutzerfreundlichen Bestellprozesses, der Herstellung einer sicheren Transportverpackung bis hin zum Transport über Versandpartner aufeinander abzustimmen und nahtlos ineinanderfließen zu lassen. Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Aufbauphase haben wir nun eine solide Grundlage geschaffen, um unsere Aktivitäten auf den derzeitigen Märkten in Deutschland, Frankreich und der Schweiz weiter auszubauen – und das, ohne dabei die hohe Servicequalität unserer Versandlösung für Kunst zu beeinträchtigen.

Im kommenden Jahr geht es nun darum, weitere Märkte zu erschließen und unsere Dienstleistungen zu erweitern. Das betrifft zum einen eine geografische Expansion auf weitere Länder, aber auch die Integration unserer digitalen Versandlösung mittels API-Schnittstelle mit Online-Verkaufsplattformen für Kunst, Online-Galerien und Online-Auktionshäusern. Für ein kontinuierliches Wachstum ist es gleichzeitig essenziell, unser Modell zu industrialisieren. Dies beinhaltet die stetige Optimierung unserer Abläufe, um die Effizienz und Systematisierung sicherzustellen und die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Dienstleistungen zu gewährleisten.

Wie passt Ihre digitale Versandlösung zu einem Kunstmarkt, der für seine spektakulären Auktionsergebnisse bekannt und von Traditionen geprägt ist?

In der Tat handelt es sich um einen äußerst diversen Markt, sowohl in Bezug auf die Arten von Werken als auch auf die Werte. Mit Moviiu positionieren wir uns im mittleren Preissegment bis 100.000 EUR, was tatsächlich den Großteil des Marktes ausmacht, und können mit unseren maßgeschneiderten Verpackungen so ziemlich alles verschicken, was es auf dem Markt zu kaufen gibt: von Kunstgegenständen wie Gemälden und Skulpturen über Designobjekte und Kleinmöbel bis hin zu Wertgegenständen wie Uhren und Schmuck.

Darüber hinaus beobachte ich auch im Kunstmarkt den Trend zur Digitalisierung, gerade im Hinblick auf Auktionen. Hier bieten wir mit Moviiu die geeignete Schnittstelle an, um den Kunstkauf bei Auktionshäusern bis zur Auslieferung des Kunstwerks beim Kunden digital und nutzerfreundlich abzuwickeln. Denn meiner Meinung nach bleibt der persönliche Kundenservice trotz des Trends zur Digitalisierung entscheidend und spielt deshalb auch eine große Rolle in unserem Ansatz.

In drei Worten: Was macht Moviiu aus?

Ohne zu zögern, würde ich sagen: umfassendes Angebot, Digitalisierung und Kundenservice. Diese drei Elemente bilden den Kern unserer Strategie, um all unseren Kunden ein individuelles und maßgeschneidertes Erlebnis zu bieten.

Über Moviiu

Moviiu ist die führende Online-Plattform für den sicheren und maßgeschneiderten Kunsttransport im globalen Kunsthandel. Unsere Plattform vereint jahrelanger Erfahrung im Kunsttransport mit einem digitalen Angebot, um Künstlern, Galerien und Sammlern weltweit eine innovative Versandlösung für Kunst anzubieten. Gegründet im Jahr 2020 in Genf, operiert das Unternehmen mit Standorten in Berlin und Paris mittlerweile in den beiden größten europäischen Märkten für Kunst und hat sich seitdem mit mehr als 3.000 erfolgreichen Sendungen als vertrauenswürdiger Transportpartner in der Kunstwelt etabliert.