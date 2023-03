Nomaden der Sterne: Ein Beutezug der besonderen Art: Klimawandel mal anders

Bereits 3 Jahre alt und doch so aktuell, wie nie zuvor.

Während die Menschen in fünf Jahren lernen mussten, ihr Leben auf gesund und klimafreundlich einzustellen, kommt schon der nächste Point of no Return: Die Familien der Invasoren treffen auf der Erde ein: Ausschließlich männliche Exemplare.

Ihr Ziel: Frauen, darunter auch Alina EIber. Was will die außerirdische Spezies mit den Frauen? Sind sie Beute? Was wird Alina als Gefangene erwarten?

Ein spannend geschriebener Kurzroman und erster Teil der Trilogie.