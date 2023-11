Tauche ein in festliche Nachhaltigkeit: Veganliebe Winterwunderland präsentiert virtuellen Wintermarkt

Die Vorfreude auf die festliche Jahreszeit wird in diesem Jahr auf ein neues Level gehoben, denn wir laden Dich herzlich ein, das Veganliebe Winterwunderland zu entdecken – einen virtuellen Wintermarkt, der seine Tore vom 24. November bis zum 31. Dezember für Dich öffnet. Mit einer beeindruckenden Auswahl an teilnehmenden Shops, exklusiven Rabatten, einem aufregenden Adventskalender, einem virtuellen Überraschungskonzert und einem digitalen Geschenkefinder, bietet Veganliebe Dir eine einzigartige Gelegenheit, nachhaltiges und sinnvolles Shoppen mit festlicher Stimmung zu verbinden.

Erlebe mit uns das Veganliebe Winterwunderland:

Virtueller Wintermarkt: Schlüpfe in eine Welt der Nachhaltigkeit, präsentiert von einer Vielzahl renommierter Marken wie Velivery, Shoezuu, Anifree Shoes, Ave & You, 3Bears, Ecco Verde, Take a Shot, Nordlicht und vielen mehr. Vom stilvollen Accessoire bis zur köstlichen Leckerei – unser virtueller Markt bietet Dir eine breite Palette an nachhaltigen Produkten, die perfekt zum Schenken und Selbstverwöhnen geeignet sind.

Adventskalender mit täglicher Verlosung: Jeden Tag enthüllt unser Adventskalender aufregende Überraschungen, die darauf warten, von Dir gewonnen zu werden. Lass Dich von den täglichen Preisen in festliche Stimmung versetzen und erhöhe Deine Vorfreude auf die Feiertage.

Virtuelles Überraschungskonzert: Erlebe die festliche Magie mit unserem exklusiven virtuellen Konzert. Lass Dich von wundervollen Klängen verzaubern, die Dein Herz erwärmen und Deine Seele berühren.

Digitaler Geschenkefinder: Unser cGeschenkefinder hilft Dir dabei, die besten nachhaltigen Geschenkideen zu entdecken, die nicht nur Freude bereiten, sondern auch Gutes für unseren Planeten tun.

"Katja Möller, Gründerin von Veganliebe, erklärt: "Das Veganliebe Winterwunderland ist unser Beitrag, die festliche Jahreszeit mit Nachhaltigkeit zu verbinden und das Bewusstsein für umweltbewusstes Schenken zu fördern. Wir sind begeistert, diese Reise mit Dir anzutreten und die Feiertage auf eine neue, nachhaltige Art und Weise zu feiern."

Verpasse nicht die Gelegenheit, das Veganliebe Winterwunderland zu besuchen, das am 24. November unter www.veganliebe.de eröffnet wird. Tauche ein in eine Welt der festlichen Freude und Nachhaltigkeit.