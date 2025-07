Hotelkooperation entwickelt Stadtrundgang Best of Bonn

Der neue Stadtrundgang verbindet auf einer Länge von rund 12 Kilometern insgesamt 33 Sehenswürdigkeiten Bonns in einer kompakten Rundtour, die in rund drei Stunden absolviert werden kann. Besonders dabei: Die Tour kombiniert nach dem Motto „Best of Bonn“ erstmals die wichtigsten touristischen Themenfelder Bonns in einer einzigen Strecke – von Beethoven über die Hauptstadtära, den Rhein bis zur UN-Stadt – und ist damit sowohl für Reisende als auch für Bonnerinnen und Bonner ein neues Erlebnis. Zusätzlich werden die ortsansässigen Gastronomiepartner und Kulturpartner der Hotelkooperation entlang der Strecke eingebunden. Diese bieten den Gästen der Hotels bei einem Besuch Ermäßigungen von bis zu 50% sowie zahlreiche Zusatzleistungen.

Die Besonderheit des Projekts liegt auch in seiner Entstehung: Mit „Best of Bonn“ hat eine Hotelkooperation nicht nur ein Produkt für ihre Gäste geschaffen, sondern ein für alle offenstehendes und zugängliches Angebot, das es in dieser Form bislang nicht gab. So haben „die Originale“ kurzerhand die Initiative ergriffen und das Konzept gemeinsam mit der Rheinland Tourismus GmbH, die die Hotelkooperation betreut, realisiert.

„Sightseeing steht bundesweit seit Jahren auf Platz 1 bei den Aktivitäten von Städtereisenden. Aber auch Themen wie das städtische Flair, die Nähe zum Fluss, Kunst und Architektur zählen zu den Hauptaktivitäten bei der Auswahl eines Städtereiseziels. Diese Aktivitäten in einem zentralen Produkt anzubieten, war daher für uns ein logischer Schritt“ erklärt Thomas von dem Bruch, Geschäftsführer der Rheinland Tourismus GmbH, die sich für die Konzeption verantwortlich zeichnet.

Der Stadtrundgang ist als Rundkurs angelegt, so dass an jeder Station gestartet werden kann – ein Ansatz, der dem wachsenden Trend zu flexiblen, selbstgeführten Erkundungstouren entspricht. Auch die thematische Struktur ist zeitgemäß und spricht unterschiedliche Interessen an. Die Tour ist in drei inhaltliche Abschnitte unterteilt: Stationen 1–11: Zwischen Geschichte, Genuss und großen Namen / Stationen 12–22: Kunst, Kanzler und Kurfürsten / Stationen 23–33: Weltgeschehen mit Rheinblick.

Die kostenfreie Tour ist multimedial und vielseitig zugänglich: Sie steht auf Tourenportalen wie Komoot und Alltrails bereit, außerdem mit ausführlicher Wegbeschreibung und Detailkarten als PDF, zum Ausdrucken oder für das Smartphone. Für Gäste ohne digitale Hilfsmittel gibt es zusätzlich ein Faltblatt, das bei den Hotels der Originale ausliegt und auch über die Website abgerufen werden kann.

Unter dem Oberbegriff „Originale Wege“ folgen 2025 und 2026 weitere, von der Hotelkooperation entwickelte Touren, die dann auch das Umland und die dort ansässigen Originale-Hotels umfassen werden.

Weitere Informationen: www.best-of-bonn.de