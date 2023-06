Die Creative Inbound Agentur straight kann sich dieses Jahr über zwei weitere Preise freuen: Für die Kampagne „Dein Schlaf. Dein Tag.“ für ihren Kunden ResMed erhielt die Digitalagentur den German Brand Award 2023 als „Winner“ der Disziplin „Excellence in Brand Strategy and Creation“ in der Kategorie „Brand Experience of the Year“ und das Prädikat „Special Mention“ für besondere Aspekte der Markenführung in der Zusatzkategorie „Brand Communication – 360° Campaign“.