Hospitality Spezialist THE FLAG: ESG und Wachstum sind kein Widerspruch

Für THE FLAG gibt es nicht die ein, zwei Maßnahmen, die bei ESG zum Erfolg führen. Vielmehr setzt das Unternehmen – neben der Revitalisierung von Gebäuden – auf ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Dies sind die Elektromobilität, Car- und Bikesharing, Blockheizkraftwerke, Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Mitarbeiterwettbewerbe, Förderung von sozialem Mitarbeiterengagement, Weiterbildungsangebote und Orientierungsgeber wie der Code of Conduct und vieles mehr. „Selbst kleine Dinge, wie Perlatoren, die den Wasserdurchfluss minimieren, zahlen sich aus. In unseren Häusern verbrauchen wir nun rund 75 Prozent weniger Wasser, was bei uns einer Einsparung von etwa 1,2 Millionen Liter pro Jahr entspricht“, so Muhr. Durch die Digitalisierung spare man mittlerweile 1,3 Tonnen Papier ein; allein durch digitalisierte Meldescheine fallen 130.000 Seiten Papier weg. Dank intelligenter und stromsparender Beleuchtung spart das Unternehmen 493.500 kWh pro Jahr ein, ein Jahresstromverbrauch von etwa 120 Vier-Personen-Haushalten.