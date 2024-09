PERKEO präsentiert neue LOCKDOWN24-Kupferstücke mit 500g und 650g

Die schwäbischen Tüftler für professionelle Löt- und Schweißtechnik haben im Frühjahr dieses Jahres mit der Einführung der gebrauchsmustergeschützten LOCKDOWN24-Kupferstücke einen echten Coup gelandet. Damit macht PERKEO endgültig Schluss mit einem uralten Ärgernis, dem sog. „Wackelstift“. Die Nachfrage ist entsprechend riesig und das gesamte Weichlötsortiment wird seit kurzem nur noch mit den LOCKDOWN24-Kupferstücken ausgeliefert – ohne Aufpreis.

Doch selbst bei nahezu perfekten Werkzeugen entwickeln die Profis aus Schwieberdingen bei Stuttgart ständig weiter. Im neuen Fachkatalog für Dachdecker und Klempner werden nun erstmals LOCKDOWN24-Kupferstücke in den Ausführungen 500g und 650g angeboten, auch in der ZINNLUX-LONGLIFE-Variante.

Die Hauptvorteile sind: 1.) Wärmespeicherung: Größere Kupferstücke speichern mehr Wärme, was beim Weichlöten hilfreich ist, da die Temperatur länger gehalten wird. Dies führt zu gleichmäßigeren Lötverbindungen. 2.) Stabilität: Schwerere Kupferstücke bieten mehr Stabilität und sind weniger anfällig für Verformungen während des Lötens, was besonders bei präzisen Verbindungen wichtig ist.

3.) Wärmeverteilung: Größere Kupferstücke verteilen die Wärme gleichmäßiger an der Lötstelle, was die Qualität der Lötverbindung verbessert. 4.) Mechanische Festigkeit: Schwerere Kupferstücke bieten eine höhere mechanische Festigkeit, was die Haltbarkeit der Lötverbindung erhöht.