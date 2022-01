Kooperation statt Konkurrenz – „SiGeKo in der Region“ präsentiert bundesweiten Online-Marktplatz

Mit dem anhaltenden Boom der Baubranche und den parallel kontinuierlich steigenden gesetzlichen Anforderungen an die Sorgfaltspflicht der Bauherren im Bereich von Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen, wächst der Bedarf an qualifizierten Dienstleistungen zur Koordination und Überwachung vorschriftsmäßiger Durchführung von Bauprojekten. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren (SiGeKo) kommen heute überall dort zum Einsatz, wo auf Baustellen unterschiedliche Gewerke zusammenarbeiten und somit eine übergeordnete Koordination von Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen unverzichtbar ist. Die Verantwortung trägt – so geregelt seit 1998 in der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen – der Bauherr. In der Planungs- und Ausführungsphase kann er die damit verbundenen Aufgaben an einen SiGeKo übertragen. Die Nachfrage nach qualifizierten Dienstleistern steigt entsprechend in den letzten Jahren zunehmend. Gleichzeitig stehen SiGeKos vor der Herausforderung, sich im wachsenden Wettbewerb um lukrative Aufträge unternehmerisch behaupten zu müssen. Als überwiegend regional aktive Klein- und Kleinstunternehmer sind viele von Ihnen dieser Aufgabe nicht immer und in allen Bereichen angemessen gewachsen.

Vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen als langjährig erfolgreicher Spezialist für Managementaufgaben in der überregionalen Baubranche erkannte Diplom Bauingenieur und Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator Torsten Tesch, geschäftsführender Gesellschafter der management module GmbH aus Erlangen, den Bedarf für eine systematische Lösung. Sie zu entwickeln und zu realisieren erwies sich dabei als Aufgabe, die nicht von einem Akteur allein sinnvoll zu bewältigen sein konnte.

„Mir war schnell klar, dass ein erfolgreiches Branchennetzwerk von Anfang an von denen aufgebaut werden musste, die von seinem Potenzial profitieren wollen“, erklärt Torsten Tesch. „Aus dieser Überlegung entstand die Idee, die Gründung von „SiGeKo in der Region“ als Marktplatzunternehmen zu einer Business Challenge zu machen, an der sich die späteren Netzwerkpartner aktiv beteiligen.“

Als Thinktank entwickelten so bisher einander weitgehend unbekannte Marktteilnehmer, verbunden durch ihr gemeinsames Interesse an einer unternehmerischen Zukunft als SiGeKos, das Konzept von „SiGeKo in der Region“, das Ende 2021 als Deutschlands erster Online-Marktplatz für Arbeitsschutz an den Start ging.

Der neue Online-Marktplatz bietet zukünftig eine Plattform, über die Auftraggeber und SiGeKos als fachkundige Experten und zuverlässige Dienstleister überregional zueinanderfinden. Beiden bietet „SiGeKo in der Region“ die Möglichkeit, sich werbewirksam zu präsentieren, Ausschreibungen zu initiieren oder an ihnen teilzunehmen sowie ein Forum für den interdisziplinären Wissensaustausch.

„Unser oberstes Ziel ist es, Kooperation und Kollaboration zu ermöglichen und zu demonstrieren, dass gezielte Zusammenarbeit einen Mehrwert bietet, den die bisher in der Branche vorherrschende Konkurrenzsituation nicht darstellt“, betont Tesch. „Durch die gezielte Zusammenarbeit lassen sich all die kleinen, alltäglichen Herausforderungen, von der Frage nach geeigneten Marketingmaßnahmen über die Organisation einer Vertretung im Krankheitsfall, bis hin zu langfristigen Fragen wie der für immer mehr Unternehmen relevanten Unternehmensnachfolge deutlich einfacher bewältigen.“