studiolution.com startet den BranchenPuls – Vergleichszahlen für die Beauty-Branche

Der BranchenPuls liefert umfassende Statistiken zu den wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen wie Umsatz, Terminänderungen, Durchschnittsbon, Wiederkehrquote und Onlineanteilbuchungsanteil und soll mit weiteren Vergleichszahlen ausgebaut werden. Alle Daten werden monatlich aktualisiert, um den Nutzer:innen stets aktuelle und relevante Einblicke in die Performance der Branche zu geben.

Wertvolle Vergleichswerte für die Branche und Finanzämter

Der BranchenPuls bietet nicht nur wertvolle Informationen für Beauty-Betriebe, sondern stellt auch eine nützliche Ressource für Finanzämter und Steuerbüros dar. Die anonymen Vergleichsdaten können als Grundlage für Betriebsprüfungen und Steueranalysen verwendet werden. Damit liefert der BranchenPuls eine solide Datenbasis für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Friseur- und Kosmetikstudios in Deutschland.

Kennzahlen im Überblick:

Umsatz & Terminänderungen: Überblick über Umsatzentwicklungen und Terminverschiebungen im Vergleich zu Vorjahren.

Überblick über Umsatzentwicklungen und Terminverschiebungen im Vergleich zu Vorjahren. Durchschnittsbon: Der durchschnittliche Bonwert pro Kund:in wird detailliert analysiert.

Der durchschnittliche Bonwert pro Kund:in wird detailliert analysiert. Umsatz pro Terminstunde: Wie effizient nutzen Betriebe ihre Arbeitszeit? Diese Kennzahl gibt Antworten.

Wie effizient nutzen Betriebe ihre Arbeitszeit? Diese Kennzahl gibt Antworten. Wiederkehrquote: Analysen zur Kundentreue – wie oft kehren Kund:innen zurück?

Analysen zur Kundentreue – wie oft kehren Kund:innen zurück? Onlineanteil: Wie hoch ist der Anteil der Onlinebuchungen? Ein wachsender Trend in der Branche.

Ein starkes Tool für Betriebsoptimierung

„Mit dem BranchenPuls wollen wir der Beauty-Branche nicht nur einen einfachen Zugriff auf wichtige Vergleichszahlen ermöglichen, sondern auch den Sinn für Zahlen des eigenen Geschäfts erhöhen“, sagt Ralf Ahamer. „Insbesondere für kleine und mittelständische Betriebe sind diese Daten eine große Unterstützung, um Potenziale zu erkennen und Schwachstellen frühzeitig anzugehen.“

Die intuitive Nutzeroberfläche von BranchenPuls macht es einfach, die Zahlen zu interpretieren und auf die eigenen Geschäftszahlen zu übertragen. Besonders in der Zusammenarbeit mit Steuerbüros können diese Daten dazu beitragen, den Betrieb effizienter zu führen.

Über Head-on Solutions GmbH

Clevere Lösungen für big, little business!

Die Head-on Solutions GmbH wurde im Februar 2015 durch Ralf Ahamer – ehemals Vorstand der hotel.de AG und CMO der XING AG – gegründet und betreibt u.a. die Internet Plattformen studiolution.com und studiobookr.com.

Die Head-on Solutions GmbH erstellt für kleine- und mittelständische Unternehmen digitale Lösungen wie z.B. Terminplanung, Kundenmanagement, Marketinglösungen, Kassensysteme bis hin zur Buchungslösung oder Zeiterfassung. Mit Tausenden Kunden zählt die Head-on Solutions GmbH zu den führenden Anbietern in der Beauty Branche und bietet unter anderem auch den größten Marktplatz für Online Terminbuchungen in Deutschland in der Branche.

Weitere Informationen unter headonsolutions.com