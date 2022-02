Wohnen mit Weitblick

Zürich, im Februar 2022 – Hier stören weder Verkehrslärm noch laute Nachbarn oder schlechtes Wetter: Bewohnerinnen und Bewohner von Eigentumswohnungen im Seepark Sempach Village können ihre Aussenbereiche nahezu ganzjährig nutzen. Dafür hat die Huber Kontech AG die Terrassen und Balkone von drei Mehrfamilienhäusern mit Verglasungssystemen von Lumon ausgestattet. Diese schirmen nicht nur Schall und Emissionen ab, sie schützen auch vor Kälte, Nässe und Wind. Ein weiterer Vorteil ist die zusätzliche Wärmedämmung, die auch in angrenzenden Räumen wirkt und damit Energiekosten senken kann. Mit ihrem filigranen, rahmenlosen Design fügen sich die Systeme zudem nahtlos in die moderne Architektur der Gebäude ein.

Mit dem Village Sempach ist mitten im Dorfkern von Sempach Station ein neues Quartier entstanden – in ländlicher Umgebung, aber im urbanen Stil mit moderner Infrastruktur. Dank naher Autobahn und Bahnlinie ist zudem für eine gute Anbindung gesorgt. Um die Wohnqualität und den Immobilienwert zu optimieren, hat das Bauunternehmen Huber Kontech AG aus Buttisholz die Balkone und Terrassen von drei siebengeschossigen Wohnhäusern mit massgeschneiderten Verglasungssystemen von Lumon ausgestattet. Hier wurden die modernen Lumon 5 Balkonverglasungen auf bestehende Geländer montiert, für die Terrassen wurden Lumon 6T-Systeme mit schwellenlosem Bodenanschluss verbaut. Die Verglasungssysteme funktionieren nach dem Dreh-/Schiebe-Prinzip: Das heisst, alle Glasscheiben laufen in einer Schiene. Zuerst wird das Öffnerglas um 90° nach innen aufgeklappt, danach werden alle weiteren Glasscheiben nachgeschoben, ebenfalls nach innen aufgeklappt und somit platzsparend verstaut. Durch dieses Prinzip lassen sich die Systeme besonders leicht öffnen und schliessen – komplett oder teilweise, je nach Bedarf.

Lumon-Verglasungen bieten eineSchalldämmung von bis zu 27dB und sorgen damit für eine deutliche Verbesserung des Wohnkomforts. Schlechtes Wetter hat hier ohnehin keinen Zutritt: So sind die Balkonverglasungen für Windgeschwindigkeiten bis 300 km/h ausgelegt. Zudem ist eine Verglasung mit einer zehn Zentimeter starken Wärmedämmung vergleichbar und steigert den Wohnkomfort damit auch in angrenzenden Räumen erheblich. Als energetische Pufferzone tragen die Verglasungen auch zu einer Senkung der Energiekosten bei, die je nach Lage bis zu 30% für Zimmer hinter dem Balkon betragen kann. Optional können Lumon-Verglasungen mit passgenauen Plissees versehen werden. Diese schützen vor direkter Sonneneinstrahlung, auch bringen sie mehr Privatsphäre in den Aussenbereich und verbessern zugleich Akustik und Schalldämmung.

Die Lumon-Systeme schützen nicht nur die Bewohner, sondern auch die Fassade. Sie sind zudem pflegeleicht und wartungsarm. So erhöhen sie Wohnkomfort und Wert der Immobilie und senken zugleich die Erhaltungskosten.

Weitere Informationen sind unter folgenden Links abrufbar:

https://lumon.com/ch-de/geschaeftskunden/balkonverglasungen

https://lumon.com/ch-de/geschaeftskunden/vorteile-und-nutzen

Über Lumon

In der Schweiz spezialisiert sich die Firma seit über 20 Jahren auf den Vertrieb und die Montage von Balkon- und Sitzplatzverglasungen. Die Nachfrage nach Verglasungen als Wind- und Wetterschutz, die zusätzlich dem Schallschutz dienen und dabei helfen, Energie einzusparen, ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Als Pionier auf diesem Gebiet hat sich Lumon der Entwicklung eleganter, haltbarer und vor allem nutzerfreundlicher Produkte verschrieben. Lumon hat sich zum Ziel gesetzt, den Wohnkomfort der Kunden zu maximieren. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Finnland.Exportländer sind neben der Schweiz auch Schweden, Norwegen, Spanien, Deutschland, Frankreich, Russland und Kanada.www.lumon.ch