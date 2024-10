Geburtstraumata bei Männern sind real – Trauma Geburt: Das Buch, das Männer im Kreißsaal sprechen lässt

Das Buch öffnet einen Raum für Geschichten von etlichen betroffenen Männern, die normalerweise nicht geteilt werden, aber dennoch tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen haben. Es zeigt, wie diese unausgesprochenen Tabus und traumatischen Erfahrungen oft zu Problemen wie Trennungen und Erektionsstörungen führen können, ohne dass der Zusammenhang erkannt wird.

Hier geht's zum Buch: https://indayi.de/product/geburtstraumata-tabus-der-vater/

Ein zentrales Thema des Buches ist die Diskussion darüber, wie die Geburt eines Kindes für manche Männer nicht das erwartete freudige Ereignis ist, sondern stattdessen traumatisch sein kann. Es beleuchtet die seelischen und körperlichen Folgen, die sich aus ihrer Anwesenheit im Kreißsaal ergeben können.

Dantse Danse spricht Tabus an und nimmt uns mit auf eine Reise in die Welt der unausgesprochenen Ängste, Zweifel, Unsicherheiten und Überforderungen von Männern während der Geburt. Das Buch bietet Raum für offene Gespräche, Reflexion und Heilung.

Es ermutigt dazu, über diese wichtige Thematik zu sprechen, um Verständnis und Unterstützung zu fördern. Es zeigt, dass es Wege zur Bewältigung gibt und dass Männer, die Geburtstraumata erlebt haben, nicht allein sind. Die stellvertretenden Geschichten und Erfahrungen in diesem Buch dienen als Brücke, um das Bewusstsein für dieses Thema zu schärfen und Wege zur Heilung und Prävention aufzuzeigen.

Dantse Dantse, ein angesehener Autor, Denker und innovativer Wissenslehrer, teilt seine tiefen Einsichten in die menschliche Psyche und Emotionen, basierend auf der von ihm entwickelten DantseLogik. Als erfahrener Schriftsteller und Visionär ist Dantse Dantse dafür bekannt, tiefgreifende und inspirierende Bücher zu verfassen.

Wozu dieses Buch?

Geburtstraumata bei Männern im Kreißsaal sind real: Wozu dieses Buch?

Wir leben in einer Welt, in der Mainstream oft als das Einzige und das Richtige angesehen wird. Was die Mehrheit praktiziert, wird zur Norm erklärt, während alles andere stigmatisiert oder verteufelt wird. Diese Diktatur der Mehrheit kann dazu führen, dass bestimmte Minderheiten unter dem Druck und den traumatisierenden Erfahrungen der Mehrheit leiden.

In diesem Zusammenhang ist die Geburt eines Kindes ein besonders eindrucksvolles Beispiel. Insbesondere in westlichen Gesellschaften wird erwartet, dass Männer bei der Geburt anwesend sind. Dabei wird oft nicht ausreichend berücksichtigt, dass Männer unterschiedlich auf diese Erfahrung reagieren. Während Einige es lieben und sich darauf freuen, ist es für Andere eine enorme Belastung, die langfristige Auswirkungen haben kann.

Die Gesellschaft idealisiert oft die Vorstellung, wie wunderbar es ist, bei der Geburt dabei zu sein. Es wird als Zeichen der Liebe und des Engagements für die Partnerschaft und das Kind angesehen. Der gesellschaftliche Druck ist so hoch, dass viele Männer, die ihre Partnerin lieben und sich auf das Kind freuen, es für unmöglich halten zu sagen, dass sie nicht dabei sein wollen oder können.

Die Realität ist jedoch komplexer und in vielen Beziehungen führt diese Erwartungshaltung zu Problemen und Konflikten. Männer können psychisch, emotional und körperlich geschädigt werden, ohne den Zusammenhang mit ihrem Erlebnis im Kreißsaal zu erkennen. Oft wollen sie es nicht erkennen, aus Angst, als Versager dargestellt zu werden.

Hier setzt das Buch von Dantse Dantse an und spricht diese Gruppe von Männern an, die diese Erfahrungen gemacht haben und aus Angst nicht darüber sprechen können. Der Autor selbst ist Vater von fünf Kindern und kommt aus einer großen Familie. Er hat mit vielen Männern über dieses Thema gesprochen und viele von ihnen haben sich auf seine Anzeigen gemeldet und sind in sein Coaching gegangen. Dort fanden sie zum ersten Mal die Möglichkeit, über ihr Leiden zu sprechen. Viele von ihnen erkannten ihre psychischen und körperlichen Beschwerden erst, als sie den Zusammenhang verstanden, den sie lange Zeit unterdrückt hatten.

Wir müssen aufhören, Dinge zu idealisieren und erkennen, dass es in allen Bereichen immer zwei Seiten gibt. In seinem Coaching mit Männern und Paaren, die mit Geburtstraumata zu kämpfen haben, hat der Autor viele Ehen und Familien gerettet und langjährige Probleme gelöst.

Sein Buch soll sensibilisieren und nicht urteilen. Er möchte Männern und Paaren die Möglichkeit geben, über ihre Gefühle und Erfahrungen offen zu sprechen, ohne Angst vor Ablehnung durch ihre Partnerinnen, Familienangehörige, Freunde oder professionell Helfende. Er möchte Frauen die Gelegenheit geben, die Situation nicht nur nach gesellschaftlichen Normen zu beurteilen, sondern auch die individuellen Wünsche und Bedenken ihrer Partner zu berücksichtigen. Denn wie Sie in diesem Buch lesen werden, können die Folgen fatal sein.

Warum Frauen dieses Buch lesen sollten

Frauen sollten dieses Buch lesen, weil es ihnen ein tieferes Verständnis für die Erfahrungen und Emotionen ihrer Partner in Bezug auf die Geburt ihres Kindes ermöglicht. Hier sind einige ausführliche Gründe und Argumente, warum Frauen von der Lektüre dieses Buches profitieren können:

Verständnis für den Partner: Das Buch bietet Frauen Einblicke in die vielfältigen Emotionen und Gedanken, die Männer während der Geburt ihres Kindes erleben können. Dieses Verständnis kann dazu beitragen, Empathie und Mitgefühl für den Partner zu entwickeln und ihm bei der Bewältigung seiner Gefühle zu unterstützen.

Bessere Kommunikation: Indem Frauen die Perspektive ihres Partners besser verstehen, können sie offener und einfühlsamer miteinander kommunizieren. Dies trägt zu einer gesünderen und tiefgründigeren Beziehung bei.

Gemeinsame Entscheidungen treffen: Das Buch enthält Informationen zur Entscheidungsfindung und Prävention von Geburtstraumata. Frauen können zusammen mit ihren Partnern besser abwägen, ob die Anwesenheit des Mannes im Kreißsaal für beide die richtige Entscheidung ist.

Prävention von Beziehungsproblemen: Indem Frauen die potenziellen Auswirkungen einer traumatischen Geburt auf ihren Partner verstehen, können sie präventive Maßnahmen ergreifen, um Beziehungsprobleme zu verhindern oder frühzeitig anzugehen.

Unterstützung bieten: Frauen können besser einschätzen, welche Art von Unterstützung und Hilfe ihr Partner nach der Geburt benötigt. Dies kann die Genesung und den Übergang zur Elternschaft erleichtern.

Kindeswohl: Das Wohl des Kindes steht immer an erster Stelle. Frauen können dazu beitragen, eine positive und gesunde Umgebung für ihr Kind zu schaffen, indem sie sich der Bedürfnisse und Gefühle ihres Partners bewusst sind und gemeinsam Lösungen finden.

Familienharmonie: Ein tiefes Verständnis für die Erfahrungen des Partners kann dazu beitragen, Familienkonflikte zu minimieren und eine harmonische und unterstützende Umgebung für die gesamte Familie zu schaffen.

Eigene emotionale Gesundheit: Frauen, welche die emotionalen Herausforderungen ihres Partners besser verstehen, können auch ihre eigene emotionale Gesundheit besser schützen und unterstützen.

Ermutigung zur offenen Kommunikation: Frauen können die Rolle von Botschafterinnen des offenen Dialogs über dieses wichtige Thema übernehmen. Indem sie über das Buch sprechen und Bewusstsein schaffen, können sie dazu beitragen, dass mehr Männer und Paare Unterstützung finden.

Bessere Sexualität: Das Buch hilft Frauen dabei, mögliche Ursachen für sexuelle Probleme in ihrer Beziehung zu erkennen. Wenn der Partner durch die Geburtstraumata im Kreißsaal belastet ist, kann dies Auswirkungen auf die Intimität und Sexualität haben. Das Verständnis dieser Zusammenhänge ermöglicht es Frauen, Lösungen zu finden und die Intimität in der Beziehung zu stärken.

Verständnis für unbewusste Probleme: Viele Männer sind sich möglicher psychischer oder emotionaler Probleme nach der Geburt nicht bewusst. Durch das Lesen dieses Buches können Frauen dazu beitragen, diese Probleme zu identifizieren und gemeinsam Lösungen zu finden, anstatt sie zu übersehen.

Liebe und Akzeptanz: Frauen können durch das Buch erkennen, dass die Entscheidung ihres Partners, nicht im Kreißsaal anwesend zu sein, nicht bedeutet, dass er sie oder das Kind weniger liebt. Es ist wichtig, die Entscheidung des Partners zu akzeptieren und zu respektieren, ohne dass dies die Liebe in Frage stellt.

Vielfalt der Erfahrungen: Das Buch hebt hervor, dass die Ansichten und Gefühle von Männern in Bezug auf die Anwesenheit im Kreißsaal vielfältig sind. Es unterstreicht, dass es nicht “die richtige” Entscheidung gibt, sondern dass die Wahl individuell getroffen werden sollte. Frauen können dies besser verstehen und akzeptieren.

Stärkung der Beziehung: Das Buch betont die Bedeutung von Kommunikation und Respekt in einer Beziehung. Frauen können durch die Lektüre dazu beitragen, ihre Beziehung zu stärken, indem sie die Entscheidungen und Gefühle ihres Partners respektieren und unterstützen.

Gesellschaftliche Normen hinterfragen: Frauen können dazu beitragen, gesellschaftliche Normen zu hinterfragen und zu reflektieren, ob sie wirklich im besten Interesse ihrer Familie und Partnerschaft sind. Dies kann zu einer offeneren und toleranteren Einstellung gegenüber verschiedenen Lebensentscheidungen führen.

Empowerment: Frauen, welche die Informationen und Erkenntnisse aus dem Buch nutzen, können sich selbst und ihre Partnerschaft stärken. Sie sind besser in der Lage, Entscheidungen zu treffen, die für ihre Familie am besten geeignet sind, anstatt sich vom sozialen Druck leiten zu lassen.

Die Lektüre dieses Buches kann Frauen dabei helfen, tiefere Verbindungen zu ihren Partnern aufzubauen, Familienharmonie zu fördern und ein unterstützendes Umfeld für die gesamte Familie zu schaffen. Es bietet eine Möglichkeit zur Reflexion und zur gemeinsamen Entscheidungsfindung, die langfristig die Beziehung und das Wohlbefinden aller Familienmitglieder stärken kann.

Warum müssen Männer das Buch unbedingt lesen, egal ob sie gerne dabei sind oder nicht

Männer sollten dieses Buch unbedingt lesen, unabhängig davon, ob sie gerne im Kreißsaal dabei sind oder nicht, aus mehreren wichtigen Gründen:

Verständnis ihrer eigenen Gefühle: Das Buch ermöglicht es Männern, ihre eigenen Gefühle und Reaktionen auf die Geburt ihres Kindes besser zu verstehen. Selbst wenn die Erfahrung positiv war, können Männer später unerklärliche Symptome entwickeln, die sie vorher nicht hatten. Das Buch hilft ihnen, diese Zusammenhänge zu erkennen.

Selbsthilfe: Männer, die sich unwohl fühlen, im Kreißsaal anwesend zu sein, finden im Buch eine wertvolle Ressource zur Selbsthilfe. Es unterstützt sie dabei, mit inneren Konflikten, Schuldgefühlen und Unsicherheiten umzugehen, ohne sich selbst Vorwürfe zu machen.

Stärkung des Selbstbewusstseins: Das Buch ermutigt Männer dazu, selbstbewusst ihre Grenzen zu setzen und ihre Entscheidung, im Kreißsaal zu sein oder nicht, zu respektieren. Es hilft dabei, sich von äußeren Erwartungen und gesellschaftlichem Druck zu lösen und stattdessen auf die eigenen Bedürfnisse zu achten.

Förderung der Kommunikation: Männer, die das Buch lesen, können besser mit ihren Partnern kommunizieren und ihre Gedanken und Gefühle offen teilen. Dies führt zu einer gesünderen und offeneren Partnerschaft.

Vermeidung von Vorwürfen und Kritik: Männer können durch das Buch lernen, wie sie Vorwürfe und Kritik, sei es von sich selbst oder anderen, vermeiden können. Stattdessen lernen sie, ihre Entscheidungen zu akzeptieren und respektvoll zu vertreten.

Bewusste Entscheidungen treffen: Das Buch ermutigt Männer, bewusste Entscheidungen zu treffen, die im Einklang mit ihren eigenen Überzeugungen und Bedürfnissen stehen. Es hilft ihnen, sich von gesellschaftlichen Erwartungen zu lösen und ihre Rolle als Vater auf ihre eigene Weise zu gestalten.

Bessere Sexualität: Das Buch kann Männern helfen, ihre Sexualität und Intimität in der Partnerschaft zu verbessern. Indem sie die Ursachen von sexuellen Problemen oder Blockaden besser verstehen, können sie gemeinsam mit ihren Partnerinnen Lösungen finden und eine erfülltere Sexualität genießen.

Akzeptanz der Entscheidung des Partners: Männer, die im Kreißsaal dabei sein möchten, können durch das Buch lernen, die Entscheidung ihrer Partnerin zu respektieren, selbst wenn sie unterschiedliche Vorstellungen haben. Es fördert die gegenseitige Akzeptanz und Verständigung in der Partnerschaft.

Entlastung von Schuldgefühlen: Männer, die sich schuldig fühlen, weil sie nicht dabei sein wollen oder können, werden im Buch Unterstützung finden. Es vermittelt ihnen, dass ihre Entscheidung legitim ist und dass Schuldgefühle oft unbegründet sind.

Präventive Kommunikationsstrategien: Das Buch bietet präventive Kommunikationsstrategien für Paare. Es ermutigt dazu, bereits vor der Geburt offene Gespräche zu führen und die individuellen Wünsche und Bedenken des Partners zu respektieren. Dadurch können Konflikte vermieden werden.

Vermeidung von Beziehungskonflikten: Männer können durch das Buch lernen, wie sie Beziehungskonflikte vermeiden können, die aufgrund ungelöster Probleme im Zusammenhang mit der Geburt entstehen könnten. Es bietet Werkzeuge zur gemeinsamen Bewältigung und zur Stärkung der Partnerschaft.

Förderung des gegenseitigen Verständnisses: Männer, die das Buch lesen, können ein besseres Verständnis für die Gefühle und Bedürfnisse ihrer Partnerinnen entwickeln. Dies trägt zu einer harmonischen Partnerschaft bei.

Gesundheitsförderung: Das Buch zeigt auf, wie emotionale und psychische Gesundheit mit der Geburtserfahrung zusammenhängen kann. Männer können dadurch auf ihre eigene Gesundheit achten und frühzeitig auf mögliche Probleme reagieren.

Dieses Buch bietet Männern die Möglichkeit, ihre eigenen Erfahrungen und Emotionen im Zusammenhang mit der Geburt ihres Kindes zu reflektieren und besser zu verstehen. Es stärkt ihr Selbstbewusstsein, fördert die Kommunikation in der Partnerschaft und unterstützt sie dabei, bewusste Entscheidungen zu treffen, die im besten Interesse ihrer eigenen psychischen und emotionalen Gesundheit stehen.