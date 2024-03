Beziehungstransformation nach Robert Herrmann® ist ein Premium-Coaching-Programm für Paare, ein tiefgreifender intensiver Entwicklungs- und Wachstumsprozess, welcher das Potential bietet das Liebesleben der Teilnehmenden für immer positiv zu verändern.

„Dass Paare in Langzeitbeziehungen Krisen erleben, ist völlig normal. Den entscheidenden Unterschied macht, wie sie mit ihren Krisen umgehen. In meiner Fantasie ist jede Krise eine Einladung individuell und gemeinsam zu wachsen. Glückliche Beziehungen sind kein Zufall, sondern das Resultat bewusster Entscheidungen, eine Haltung zu entwickeln, durch welche sich beide Partner*innen bedüfnisorientiert, zugewandt und radikal ehrlich begegnen und unterstützen.“ (Robert Herrmann)

Beziehungstransformation richtet sich an alle Paare, die an sich und ihrer Beziehung forschen und arbeiten wollen, unabhängig ob am Beginn ihrer Partnerschaft, beim Auftauchen der ersten Herausforderungen in der Beziehungsdynamik oder in der Beziehungskrise. Ebenfalls als Hochzeits-Vorbereitungs-Kurs wurde Beziehungstransformation schon erfolgreich durchlaufen. Beziehungstransformation unterstützt Paare in allen ihren Herausforderungen und wird meist als Online Paartherapie durchlaufen.

Die Beziehungstransformation besteht aus Online Paartherapie-Sitzungen, EinzelCoaching-Sitzungen, Hausaufgaben und Erreichbarkeit in Notfällen.

„Es berührt und freut mich sehr, dass durch die Beziehungstransformation bereits zahlreiche Paare ihre Beziehung transformieren konnten und nun erfüllendere und

lebendigere Beziehungen gestalten, welche maßgeblich die Lebensqualität steigern.“ (Robert Herrmann)

Die Sitzungen bei Robert Herrmann können entweder vor Ort in Leipzig oder in Form einer online Paartherapie via Zoom durchgeführt werden.