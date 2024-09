AXSOL und EVIA AERO starten zukunftsweisende Partnerschaft zur Förderung nachhaltiger Luftfahrt

Die Luftfahrtindustrie befindet sich in einem Wandel. Angesichts der Notwendigkeit, den CO₂-Ausstoß zu reduzieren und nachhaltigere Transportlösungen zu finden, rückt die Elektromobilität auch in der Luftfahrt zunehmend in den Fokus. Elektrisch und wasserstoffbetriebene Flugzeuge werden nicht nur die Umweltbelastung reduzieren, sondern sie werden auch ein Novum sein, wie wir zukünftig fliegen. Von leisen, emissionsfreien Kurzstreckenflügen bis hin zu innovativen Technologien, die die Effizienz und Reichweite verbessern – die Zukunft des Fliegens liegt auch in der Elektromobilität.

EVIA AERO, bekannt für sein Engagement für umweltfreundliches Fliegen, zeigt mit ihrem Konzept auf, dass elektrisches Fliegen keine ferne Zukunftsmusik mehr ist, sondern eine bald greifbare Realität. AXSOL entwickelt innovative Batteriespeicherlösungen, die den Anteil erneuerbarer Energien maximieren, die Versorgung sichern und gleichzeitig Kosten sparen. Ihre Energiespeicherlösungen sind ein Beispiel für ihre Fähigkeit, maßgeschneiderte Speichersysteme zu liefern, die genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

"Wir sind begeistert, mit EVIA AERO zusammenzuarbeiten. Diese Partnerschaft zeigt, dass wirtschaftliches Wachstum und Fortschritt Hand in Hand mit nachhaltigen Lösungen gehen können," sagt Jürgen Zinecker, Geschäftsführer von AXSOL.

Die Zusammenarbeit wird sich auf die Integration der hochmodernen Batteriespeicherlösungen von AXSOL in die Bodeninfrastruktur der EVIA AERO-Partnerflughäfen konzentrieren, um den wachsenden Energiebedarf der Luftfahrtbranche effizient und kostengünstig zu decken. Zu Beginn der Partnerschaft streben die beiden Unternehmen die Etablierung einer leistungsstarken Energievermarktungslösung an. Diese Lösung ermöglicht es, überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen zu vermarkten und trägt so aktiv zur Dekarbonisierung der Branche bei. Der Flugbetrieb mit den umweltfreundlichen E-Fliegern ist für 2029 geplant. Je nach Auslastung wird der Betrieb dann auch die Versorgung der Flieger gewährleisten, denn „grünes Fliegen“ benötigt viel grüne Energie. Neben den Batteriespeicherlösungen ist AXSOL ebenfalls für die Bereitstellung leistungsstarker Wasserstoffinfrastruktur vor Ort und die Optimierung der Energieflüsse über verschiedene Energievektoren hinweg verantwortlich.

Mit täglich mehreren Point-to-Point Flügen verbindet EVIA AERO europäische Business-Regionen. „Unsere Antriebssysteme, sei es elektrisch oder wasserstoffbasiert, machen unsere Preise konkurrenzfähig gegenüber großen Netzwerk-Carriern und durch Direktflüge sparen sie Zeit. Unsere Flüge sind weltweit in allen gängigen Buchungssystemen verfügbar. Wir möchten eine Zukunft schaffen, in der emissionsfreie Flugreisen die Norm sind, wirtschaftliche Regionen miteinander verbinden und dabei die Umwelt schützen,“ so Florian Kruse, Founder & CEO von EVIA AERO.

Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer nachhaltigen und emissionsfreien Zukunft der Luftfahrt – eine Zukunft, in der umweltfreundliche Technologien und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen.