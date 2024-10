Zwei deutsche Premiumhersteller in einer starken Allianz für Mikro-Windkraftanlagen

Die weltweit präsente und anerkannte Manufaktur superwind GmbH aus Brühl und die in Deutschland und dem angrenzenden Ausland renommierte Manufaktur SolarInvert GmbH aus Ludwigsburg (et al.) haben eine strategische Allianz und Exklusivität zur Etablierung, Nutzung und Optimierung der netzgebundenen Energienutzung im Bereich der Klein- und Mikro-Windkraft geschlossen.

Die Integration von Windgeneratoren und passenden Windwechselrichtern erfordert für den Netzbetrieb am öffentlichen Stromnetz besonderes technisches Know-how und technische Gerätschaften, die superwind und SolarInvert als Manufakturen im Herstellungs-Portfolio haben, jedoch auch fundiertes ökonomisches Wissen. Durch die Bündelung ihrer Ressourcen und Kompetenzen streben superwind und SolarInvert danach, die Energiegewinnung aus Klein- und Mikro-Windkraftanlagen professioneller, effizienter und zuverlässiger in den Alltag zu integrieren. Ziel ist es, eine professionelle und nutzerfreundliche Nutzung der Windenergie zu ermöglichen und einer breiteren, sowohl privaten als auch gewerblichen, Zielgruppe mit qualitativ hochwertiger und erprobter Technik den Zugang zu dieser dezentralen und nachweislich nachhaltigen Energiequelle zu verschaffen.

Vor diesem Hintergrund ist es den Partnern ein wichtiges Anliegen, die Interessenten für Klein- und Mikro-Windkraftanlagen, mit den zum Teil von Solarinvert selbst entwickelten neuen Tools für ein Consulting, bestmöglich zu informieren und somit zur Schaffung von seriösen Endscheidungsgrundlagen für eine Investition beizutragen. Hierzu wird derzeit u.a. ein eigenständiges Informationssystem entwickelt und voraussichtlich noch in diesem Jahr in den produktiven Einsatz überführt. Mit diesem Beratungsansatz soll versucht werden, realistische Erwartungshaltungen für eine Entscheidung zu erarbeiten und damit unnötige Enttäuschungen der Investoren bei der Realisierung einer entsprechenden Anlage zu vermeiden.

Beide Partner sind motiviert und unternehmerisch aktiv, um einen ernsthaften Beitrag zur Weiterentwicklung des noch jungen, von Hobbyhandwerkern geprägten Marktsegments der Klein- und Mikro-Windkraftanlagen hin zu einem professionelleren Markt zu leisten.

Eines der Ziele ist es dabei, die Nutzung der Nutz-Energieerzeugung aus Windkraft auch in der Größenordnung unterhalb der Leistungsklasse von 5 kW am öffentlichen Stromnetz zu etablieren. Ein weiteres Ziel soll mit Hilfe entsprechender Beratungskompetenz umgesetzt werden, nämlich dass z.B. an geeigneten Standorten in Kombination mit evtl. bereits vorhandenen Photovoltaikanlagen die Grundlastfähigkeit und der Autarkiegrad aus eigenen Energieerzeugungsanlagen deutlich erhöht werden kann.

Beide Unternehmen legen höchsten Wert auf die Qualität und Langlebigkeit ihrer Produkte. Die Partnerschaft strebt an, dass die installierten Systeme nicht nur leistungsfähig, sondern auch beständig sind und langfristig genutzt werden können – im Idealfall sogar über Generationen hinweg weitergegeben werden können.