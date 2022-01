BlueSeal vergrößert die Reichweite von Elektro-Kühltransportern

Gerade in der Kontrolle der Infiltrationslasten liegt wertvolles Potenzial: Unkontrollierte Türöffnungen erhöhen den Energieverbrauch von temperaturgeführten Transporten um das 3- bis 5-fache. Das zeigen Simulationen von Brightec . BlueSeal setzt genau hier an. Beim Ladevorgang wird der Luftschleier automatisch aktiviert. Die Luft wird von BlueSeal angesaugt und in einen vertikalen Luftschleier umgewandelt, der die Temperatur im Inneren des Fahrzeugs von der Umgebungstemperatur trennt. Das reduziert die Infiltrationslast um ca. 30-45 %. Und verlängert so die Batterielaufzeit.

BlueControl zur Optimierung der Montage und zur Reduzierung der Dauer der Türöffnungen

Mit ‘BlueControl’ - einer neuen integrierten Steuereinheit - bietet Brightec eine Ergänzung zu bestehenden BlueSeal-Modellen. Die Dauer der Türöffnungen wird auf einem Display angezeigt, was die Fahrer dazu ermuntert, diese zu minimieren. Für die Erkennung der Türöffnungen ist BlueControl kombinierbar mit einer Auswahl an Licht-, Magnet- und Infrarotsensoren. Zudem verfügen die Einheiten über einen integrierten Batterieschutz.