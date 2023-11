Der Hamburger Verein Abenteuer Regenwald e.V. macht auf den Ressourcenverbrauch für Billigkleidung aufmerksam

Upcycling-Wettbewerb für Kinder und Jugendliche

Um auf die Wegwerfmentalität aufmerksam zu machen und aufzuzeigen, was der Inhalt unseres Kleiderschranks mit dem Regenwald zu tun hat, will Abenteuer Regenwald e.V. Kinder und Jugendliche für das Thema sensibilisieren und ruft diese auf, an dem Upcycling-Wettbewerb teilzunehmen. Die Kids können allein oder im Klassenverband kreativ werden. Aus alten Kleidungsstücken sollen neue designt und angefertigt werden. Die selbstgeschneiderten Werke werden dann von einer hochkarätigen Jury begutachtet und bewertet. Am Ende des Wettbewerbs warten großartige Preise auf die Gewinnerin und Gewinner. Wie zum Beispiel eine Nähstunde bei einer professionellen Schneiderin, Warengutscheine für nachhaltige Stoffe und eine Veröffentlichung auf der Website des Vereins. Zudem gibt es in diesem Zusammenhang eine Kooperation mit recyclehero, die Altkleiderspenden an den teilnehmenden Schulen klimaneutral abholen und weiternutzen.