Die Grenzen der energetischen Einsparmöglichkeit am Beispiel der Umformtechnik

Die nötige Arbeit zur Verformung des Ausgangsmaterials ist „Kraft-mal-Weg“. Um diese zu verrichten, benötigt man Energie. Einsparen lässt sich an diesem Prozess nichts. In der Warmumformung wird das Ausgangsmaterial mit Gas oder induktiv mit „Strom“ auf bis zu ca. 1200°C glühend erhitzt. In beiden Fällen lässt sich ein Teil der überschüssigen Hitze abführen, um damit z.B. Hallen zu heizen.