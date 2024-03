Regenerative Energiegewinnung für de Erhalt der Schöninger Speere

Seit fast 30 Jahren stoßen Archäologen in Schöningen in der Nähe von Helmstedt regelmäßig auf bedeutende Funde, die das Interesse der internationalen Fachwelt wecken. So wurde im Jahr 2013 das paläon eröffnet, um dies der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das paläon ist dabei von Anfang an auf zwei Standbeine ausgerichtet: einen erlebnisorientierten Teil mit Ausstellungen, Außenbereichen und Gastronomie sowie einen Forschungsbereich. Das Labor fungiert als zusätzliche „Basisstation“, in der die aktuellen Funde der laufenden Grabung erfasst und bearbeitet werden. Gerade in Bezug auf die Konservierung der Exponate entstehen hohe Energiekosten, welche künftig durch den Einsatz von Solar- und Windenergie nachhaltig reduziert werden. Die Verknüpfung der beiden Energiequellen ermöglicht eine zuverlässige Stromproduktion, da die Windgeschwindigkeiten und die Sonneneinstrahlung zu unterschiedlichen Zeiten variiert. Durch die Minimierung von Leistungsabfällen wird eine kontinuierliche Stromerzeugung gewährleistet.

Installation von PV und Windkraftanlage

Projektleiter Stradtmann von CUBOS erklärt: „Wichtig für öffentliche Einrichtungen ist, dass die PV-Anlage den Energiebedarf effizient deckt und in Einklang mit den energieeffizienten Praktiken steht.“ Stradtmann weiter: „Auch müssen die rechtlichen Aspekte der Installation und des Betriebs beachtet werden. Dies kann je nach Region variieren und erfordert sorgfältige Planung.“ Für das paläon wurde vorab eine Wirtschaftlichkeitsanalyse für die Installation einer PV-Anlage vorgenommen, um die Investitionskosten, Erzeugung sowie Einsparung und Amortisationszeit festzuhalten. Es wurden 286 Solarmodule mit 4 Wechselrichtern verbaut. Dies entspricht einer Freiflächen-Anlage von ca. 560 Quadratmetern mit 117 kWp. Die Amortisationszeit der Anlage beträgt ca. 8 Jahre und nach etwa 20 Jahren werden etwa 1080 Tonnen CO₂-Emissionen eingespart. Die Windkraftanlage produziert 2-mal 45 kWp. Stradtmann: „Dies war zu diesem Zeitpunkt eines der komplizierteren Projekte, weil wir die Windkraftanlagen integrieren mussten. Aber durch die uns bereits bekannten Projektpartner liefen Abstimmungsrunden mit dem Windkraftanlagenaufbau- und Tiefbau-Unternehmen sowie Planungs- und Projektbetreuungsbüro ohne Komplikationen ab. Ein weiterer Vorteil auf unserer Seite ist, dass Komponenten, die für die Installation einer PV-Anlage benötigt werden, bei uns zum Lagerbestand gehören. Und Produkte, die wir als Langläufer identifizierten, konnten durch unser großes Netzwerk frühzeitig anliefern lassen. Denn gerade Anfang 2023 gab es noch kleinere Lieferengpässe bei diversen Anbietern.“