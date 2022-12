Markus Scheibe folgt auf Olaf Behrendt - Neuer Geschäftsführer der Effizienzschmiede GmbH

Markus Scheibe (41) wird am 15. Dezember 2022 erster Geschäftsführer der Effizienzschmiede GmbH Berlin (EFFS) und gemeinsam mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Immanuel Hengstenberg die Geschicke des bekannten Effizienzunternehmens leiten. Er tritt die Nachfolge von Olaf Behrendt an, der zu einem Partnerunternehmen im Netzwerk für den Klimaschutz, der PAS GmbH & Co. KG Freital (Dresden) gewechselt ist.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung“, erklärte Markus Scheibe anlässlich seiner Ernennung. „Es ist mein Ziel, das Dienstleistungsportfolio der EFFS gemeinsam mit meinem Team und in enger Zusammenarbeit mit unserer "Mutter" der SEnerCon GmbH weiter auszubauen und insbesondere in den Bereichen erneuerbare Energien und Digitalisierung die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige klimagerechte Zukunft zu schaffen sowie den Weg dahin aktiv mitzugestalten. Durch unsere ganzheitlichen Transformationskonzepte helfen wir den Industriestandort Deutschland zu sichern und geben dem deutschen Mittelstand die Werkzeuge in die Hand, um sich trotz der Herausforderungen von Energiekrise und Klimawandel auf dem Weltmarkt zu behaupten.“

Markus Scheibe hat an der Technischen Universität Dresden „Business Administration and Management“ studiert und im Jahr 2008 als Dipl.-Kfm. graduiert. Nach Zwischenstationen als Key Account Manager beim Mineralöl- und Erdgas-Unternehmen Eni und als Sales Manager bei der Verbundnetz Gas AG sowie als Vertriebsleiter der goldgas GmbH leitet er dazu bis heute erfolgreich ein eigenes Beratungsunternehmen im Bereich nachhaltige Energielösungen.