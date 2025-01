Emporion unterstützt ACO-Gruppe bei der Übernahme der französischen Limatec s.a.s.

Seit seiner Gründung im Jahr 1978 hat sich Limatec einen ausgezeichneten Ruf als Experte für Edelstahl-Entwässerungslösungen erarbeitet. Mit hochwertigen und zuverlässigen Produkten hat das Unternehmen eine führende Position auf dem französischen Markt eingenommen. Gleichzeitig ist ACO international als wegweisender Innovator bekannt, der durch modernste Technologien und ein starkes Engagement für nachhaltiges Wassermanagement überzeugt.



Die Bündelung der Expertise von ACO und Limatec ermöglicht ein erweitertes Angebot innovativer Lösungen für das Wassermanagement in Gebäuden. Gemeinsam bieten die Unternehmen leistungsfähige, nachhaltige Antworten auf aktuelle und zukünftige Umweltanforderungen.

„Diese Übernahme ist mehr als ein Zusammenschluss – es ist ein Treffen von Werten, Expertise und Ambitionen. Gemeinsam werden wir unseren Kunden unvergleichliche Produkte und Services bieten und Innovationen vorantreiben, um die Herausforderungen von morgen zu meistern,“ so Herr Ahlmann, Inhaber der ACO Group.



Die Emporion GmbH gratuliert der ACO Gruppe und Limatec s.a.s. zu diesem zukunftsweisenden Zusammenschluss. „Wir freuen uns, die ACO Gruppe weiterhin als verlässlicher Partner bei ihrer erfolgreichen Wachstumsstrategie zu begleiten,“ so Wilco Früh, Managing Partner der Emporion GmbH.