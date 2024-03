Nachhaltigkeit in Einzelhandel, E-Commerce und Logistik - Energie und Umwelt Gipfel 2024

International Council of Energy & Environment

Der International Council of Energy & Environment (ICEE) ist ein führender Anbieter von hochkarätigen Wirtschaftsgipfeln im Bereich Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit. Das ICEE wurde im Jahr 2022 gegründet, um sich den stetig wachsenden Herausforderungen der Nachhaltigkeit zu stellen. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung hochwertiger Programme bringt das ICEE Branchenführer, Experten und Entscheidungsträger zusammen, um Erkenntnisse zu teilen, Ideen auszutauschen und sinnvolle Verbindungen zu fördern. Als International Council of Energy & Environment arbeiten wir mit den weltweit führenden Nachhaltigkeitsexperten zusammen, um die Zusammenarbeit in den Bereichen Energieeffizienz, Umwelt und Nachhaltigkeit zu verbessern.