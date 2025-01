Amedi Spiele aus Reischenhart ist „Spielzeugladen des Jahres 2024“

„Diese Auszeichnung ist eine wunderbare Bestätigung für unsere Arbeit und motiviert uns, weiterhin mit Herz und Leidenschaft für unsere Kunden da zu sein“, so Annemarie Dettendorfer. Gemeinsam mit ihrem Team – Susi Franz und Steffi Mischner – freut sie sich auf weitere kreative Jahre und unvergessliche Momente bei Amedi Spiele.

Über Amedi Spiele

Amedi Spiele ist ein familiengeführter Spielzeugladen in Reischenhart im Landkreis Rosenheim. Neben einem hochwertigen Sortiment an Spielwaren wie Lego, Playmobil und Ravensburger bietet das Geschäft kreative Kurse und Veranstaltungen an. Kinder können hier nicht nur basteln, malen und werken, sondern auch unvergessliche Geburtstage in der hauseigenen Holzwerkstatt feiern.