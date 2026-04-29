Neue ZEWOTHERM Wärmepumpe für preissensible Projekte

Die Namenswahl ist sowohl für den Neubau als auch für Sanierungsvorhaben Programm: Während „Alpha (α)“ für den Einstieg steht, meint „Lambda (λ)“ die Spitzenleistung. Gemeinsam bilden nun beide Wärmepumpen-Modelle ein Angebot für den wirtschaftlichen Einstieg bis hin zur technologischen Spitzenklasse ab.

Leistungsklassen 7 und 15 kW mit R290

Die neue „ZEWO ALPHA“ ist in den Leistungsgrößen 7 und 15 kW erhältlich. Sie erreicht Effizienzklassen bis A+++ und liefert Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C. Damit eignet sie sich nicht nur für Neubauten mit Flächenheizung, sondern auch für Bestandsgebäude mit klassischen Heizkörpern.

Wie ihre große Schwester, kann die „ZEWO ALPHA“ auch zum Kühlen eingesetzt werden. Dank der Monoblock-Bauweise ist die Installation einfach und kann ohne Kälteschein erfolgen. Als Kältemittel dient das zukunftssichere und umweltfreundliche R290 (Propan).

Mehr als Heizen

Dank eines Schalldruckpegels ab 32,5 dB(A) zählt die neue „ZEWO ALPHA“ zu den leisesten Geräten ihrer Klasse. So kann die Wärmepumpe auch in dicht bebauten Wohngebieten installiert werden. Derzeit bereitet ZEWOTHERM die Integration von Photovoltaik und dem „ZEWO Dynamics“ Energiemanagement vor. Damit wäre künftig ein autarker Betrieb realisierbar.

Schneller und sicherer Anschluss

Zur Unterstützung des Fachhandwerks ist die vollständig vorverdrahtete Anschluss- und Steuerungseinheit „ZEWO PowerBox ALPHA“ erhältlich. Sie enthält bereits alle notwendigen FI-Schutz- und Leitungsschutzschalter für den normgerechten Anschluss der Innen- und Außeneinheit. Dadurch wird der Installationsaufwand reduziert und Terminüberschneidungen zwischen Heizungshandwerk und Elektrofachbetrieb verhindert. Während der Heizungsbauer Hydraulikeinheit, Pumpen und Umschaltventile anschließt, muss der Elektriker lediglich die 400V-Zuleitung bis zur Box führen und bleibt ebenfalls zeitlich flexibel.

Ergänzend steht zudem eine Hydraulikstation mit integriertem Durchlauferhitzer zur Verfügung.