Wattmeister stellt revolutionäres Dünnschicht Balkonkraftwerk vor

Wattmeister, ein führender Hersteller von Solarlösungen, präsentiert stolz sein neuestes Produkt: das Dünnschicht Balkonkraftwerk. Laurent Schüller, Inhaber von Wattmeister, betont die wegweisende Entwicklung: "Damit holen wir die Mini-Solaranlagen endlich weg von den bisher noch viel zu oft genutzten Dachmodulen." Die herkömmlichen Solarpanels, die für Dächer konzipiert sind, weisen aufgrund ihres hohen Gewichts und ihrer geringen Ertragsausbeute kaum die erforderliche Eignung für Balkonkraftwerke auf.

Europa erhält eine neue Perspektive in der Solarindustrie, insbesondere durch die Entwicklung von Nischentechnologien und Anwendungsfeldern. Die Hamburger Firma Wattmeister gehört zu den Vorreitern und präsentiert einen innovativen Ansatz für Solarpanels. Mit einer beeindruckenden Dicke von unter 3 mm zeichnen sich die Panels durch eine besonders dünne Struktur aus.

Die neuen Solarpanels von Wattmeister weisen einen beeindruckenden Wirkungsgrad von 22,5% auf, was am oberen Ende der Skala für monokristalline Solarpanels liegt. Die rahmenlosen Panels wiegen nur 4 kg pro Stück und erzielen einen m²-Ertrag von 190 Watt. Im Vergleich zu herkömmlichen Dach-Modulen, wie sie in Discounter-Angeboten enthalten sind, bringen die Panels mit PERC-Zellen nur ein Drittel bis ein Viertel des Gewichts auf die Waage.

Mit einer flexiblen Montagemöglichkeit und zwei Sicherungsboxen auf der Rückseite ermöglichen die Panels eine effizientere Nutzung. Laurent Schüller erklärt: "Durch diese Eigenschaften werden Effizienzverluste bei Verschattung verringert, und sogenannte Hot Spots verursachen keine großen Probleme mehr."

Das Balkonkraftwerk von Wattmeister ist leichter als jede Schultasche, wiegt lediglich 6 Kilo und eignet sich daher ideal für den Einsatz auf Balkonen. Das Plug-and-Play-Design ermöglicht eine einfache Installation ohne Werkzeug. Selbst bei Regen, Wolken und in der Dämmerung produziert das Balkonkraftwerk zuverlässig Strom.

Wattmeister setzt mit dem Dünnschicht Balkonkraftwerk neue Maßstäbe in der Solartechnologie und bietet eine zukunftsweisende Lösung für umweltbewusste Verbraucher. Die Module und alle technischen Infos können auf Wattmeister.de Balkonkraftwerk gefunden werden.