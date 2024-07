Interview mit Marcel Bessen: Vom Sicherheitsexperten zum Sales- und Marketing-Profi

Marcel, könntest du dich bitte kurz vorstellen und uns einen Überblick über deinen beruflichen Werdegang geben?

Natürlich, ich bin Marcel Bessen, 34 Jahre alt, verheiratet, stolzer Vater eines Sohnes und Katzenpapa von zwei Katzen. Beruflich habe ich im Alter von 18 Jahren in der Sicherheitsbranche in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz angefangen zu arbeiten. Nach einigen Jahren in diesem Bereich und einer Ausbildung machte ich mich als Ermittler selbstständig. Ich habe viele Jahre im internationalen Sicherheitsumfeld gearbeitet, insbesondere im Bereich High Risk. Meine letzte Station auf dieser Reise war die Mission der Vereinigten Arabischen Emirate in Berlin, bevor ich den Entschluss fasste, meine Karriere zu wechseln. Meine Hochzeit bestärkte diesen Entschluss für mich persönlich. Meine Reise in den Vertrieb begann als Autoverkäufer und endete als Angestellter in einer Münchner IT-Firma. Seit Januar 2024 biete ich meine eigenen Sales- und Marketing-Services an.

Was hat dich dazu bewogen, von einem internationalen Sicherheitsumfeld in den Vertrieb zu wechseln?

Meine Hochzeit und der Drang, mehr im Leben zu erreichen, brachten mich dazu, über einen Karrierewechsel nachzudenken. Im Vertrieb kann ich selbst steuern, wie viel ich verdienen möchte. Meine erste Frage im Autohandel war: „Wie bekomme ich jemanden dazu, 30.000 € bei mir zu lassen?“ Das schien mir damals fast unmöglich. Durch das Lernen von Verkaufstechniken und die praktische Erfahrung konnte ich jedoch schnell tolle Erfolge erzielen und stand alt eingesessenen Kollegen in nichts nach.

Welche Herausforderungen hast du zu Beginn deiner Karriere im Vertrieb gemeistert?

Die größte Herausforderung war es, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und effektiv zu verkaufen. Der Einstieg war hart, aber durch Enthusiasmus, eine klare Vision und Fleiß konnte ich diese Hürden überwinden. Besonders herausfordernd war es, die Kunst der Kaltakquise zu erlernen und erfolgreich umzusetzen.

Kannst du uns von einigen deiner größten beruflichen Erfolge erzählen, insbesondere aus deiner Zeit im Vertrieb von IT-Hardware?

Erfolge gibt es viele. Innerhalb eines Jahres konnten wir mit einem Team von zwei Personen einen achtstelligen Umsatz erzielen, was eine enorme Leistung war. Der größte persönliche Erfolg für mich war jedoch die Erkenntnis darüber, was ich im Leben nicht will – nämlich in einem unbedeutenden und austauschbaren Job zu enden. Diese Antivision hat mich dazu gebracht, mein volles Potenzial auszuschöpfen und mein Leben aktiv zu gestalten.

Was genau bietest du mit "Sales as a Service" an und wie profitieren deine Kunden davon?

Mit "Done for You" biete ich klassische telefonische Kaltakquise an. Ich kommuniziere und wecke Interesse an Angeboten bei der Zielgruppe meiner Kunden und vereinbare Termine auf Entscheider-Ebene. Dieser Service bringt meinen Kunden direktes Neugeschäft. Zudem biete ich mit "Done with You" einen Consulting-Service an, bei dem ich Unternehmen bei der Optimierung bzw. Implementierung einer Sales-Mannschaft helfe.

Wie unterscheidet sich deine Marketingagentur "Blittz" von anderen Agenturen auf dem Markt?

"Blittz" steht nicht jedem zur Verfügung. Wir empfehlen kleineren Unternehmen ohne große Budgets, zunächst mit Telefonakquise die Umsätze schnell und effizient zu steigern. Danach kann man das Ganze mit Google und Meta Ads skalieren. Viele andere Agenturen setzen direkt auf teure Marketingstrategien, aber wir glauben an einen soliden, kosteneffizienten Start.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag für dich aus?

Ein typischer Tag beginnt um 4 Uhr morgens. Ich gehe gegen 5 Uhr in den Wald spazieren, mache meine ersten 5.000 Schritte und konsumiere den Sonnenaufgang. Hier ordne ich meine Gedanken und höre interessante Podcasts. Nach etwa einer Stunde gehe ich ins Büro und beginne zu arbeiten. Zwischen 10 und 12 Uhr mache ich Akquise, ab 13 Uhr arbeite ich an den Kampagnen meiner Kunden und mache Calls. Von 15 bis 17 Uhr sind Termine mit Kunden geblockt. Ich glaube nicht an die traditionelle Work-Life-Balance. Meine Arbeit ist mein Leben und umgekehrt, was mir erlaubt, flexibel und effektiv zu sein.

Du erwähnst, dass du täglich mindestens eine Stunde lernst. Welche Themen interessieren dich besonders und wie trägst du dieses Wissen in deine Arbeit ein?

Ich interessiere mich besonders für Sales, Software, digitale Skills, Marketing, Philosophie und Spiritualität. Das erworbene Wissen wende ich direkt in meiner Arbeit an, indem ich neue Techniken ausprobiere und meine Strategien kontinuierlich optimiere. Dieses stetige Lernen hilft mir, meinen Kunden immer die besten und aktuellsten Lösungen anzubieten.

Welche Art von Unternehmen und Branchen profitieren am meisten von deinen Dienstleistungen?

Besonders profitieren kleinere Unternehmen ohne gefestigte Vertriebsstrukturen von meinen Dienstleistungen. Mein Service richtet sich an Unternehmen, die schnell wachsen wollen und Unterstützung bei der Neukundengewinnung und der Implementierung effektiver Vertriebsstrategien benötigen.

Welche Ziele hast du dir für die nächsten Jahre gesetzt?

Mein Ziel ist es, zur internationalen Sales-Elite zu gehören und mein Wissen weiterzugeben. Ich möchte dazu beitragen, dass Menschen weltweit Zugang zu einem selbstbestimmten Leben haben. Außerdem arbeite ich an einem Portfolio an Evergreen Skills Online-Kursen in den Bereichen Sales, Writing, Marketing und Branding.

Was treibt dich an und was motiviert dich, jeden Tag dein Bestes zu geben?

Mich treibt der Wunsch an, mein volles Potenzial auszuleben und persönlich zu wachsen. Meine Familie spielt ebenfalls eine große Rolle in meiner Motivation. Mein Motto "Design your life because design is a choice" erinnert mich täglich daran, dass wir die Macht haben, unser Leben aktiv zu gestalten und unsere Ziele zu erreichen.

Gibt es etwas, das du unseren Lesern und Zuschauern mitteilen möchtest? Ein Ratschlag oder eine inspirierende Botschaft?

Mein wichtigster Ratschlag ist: Egal wer du warst, egal woher du kommst, dein Mindset ist deine größte Waffe auf dieser Welt. Ändere deine Gedanken und du kannst alles erreichen. Alles beginnt mit einer Vorstellung. Fang an, dir vorzustellen, wie dein Leben sein soll, und arbeite täglich an deiner Vision, um dort hinzukommen. "Design your life because design is a choice" – dieses Zitat stammt von mir und erinnert mich täglich daran, dass wir entscheiden können, wer wir sein wollen.