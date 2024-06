Das Magazin UNSERE LUFT: Der Wegweiser zu sauberer Luft am Arbeitsplatz

In einer Welt, in der 92 % der globalen Bevölkerung in Gebieten mit schlechter Luftqualität lebt, ist dieses Thema aktueller denn je. Wir verbringen etwa ein Drittel unseres Tages am Arbeitsplatz, wo die Luft in Innenräumen zwei- bis fünfmal schlechter als draußen ist. Und das, obwohl die Außenluft – gerade in Innenstädten – ebenfalls ein Schadstoffproblem hat. Wenn wir nun bedenken, dass wir täglich rund 11.000 Liter Luft einatmen, ist der Einfluss auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit eine Milchmädchenrechnung.

Das Magazin UNSERE LUFT liefert auf über 50 Seiten wertvolle Informationen und zeigt auf, warum Luftqualität am Arbeitsplatz nicht nur ein „Nice-to-Have“, sondern ein absolutes „Must-Have“ ist.