Neues Standardwerk für die therapeutische Arbeit mit Schungit: Fachbuch-Neuerscheinung „SCHUNGIT – EDELSCHUNGIT“

Ein fundierter Leitfaden für die Praxis

Das Buch kombiniert wissenschaftlich fundiertes Wissen mit praktischer Erfahrung und ist klar strukturiert, anschaulich illustriert und sofort in der therapeutischen Praxis einsetzbar. Es dient sowohl als Nachschlagewerk als auch als praxisorientierter Begleiter im Alltag ganzheitlich arbeitender Therapeut:innen.

Über den Autor

Andreas Krobath ist seit über zwei Jahrzehnten in der Welt des Schungits und Edelschungits tätig und gilt als anerkannter Fachmann auf diesem Gebiet. Als ausgebildeter Heilpraktiker für Naturheilkunde und international zertifizierter Experte (CPD, CMA, IPHM) hat er sich nicht nur durch sein Fachwissen, sondern auch als engagierter Unternehmer einen Namen gemacht. Über seinen Webshop www.edelschungit.eu bietet er eine exklusive Auswahl von über 90 hochwertigen Schungit- und Edelschungit-Produkten an. Besonders geschätzt wird seine handgefertigte Kollektion von Edelschungit-Anhängern in verschiedenen Größen, die er in eigener Werkstatt herstellt. Diese zeichnen sich durch ihre hohe energetische Qualität und die individuelle Abstimmung auf die Bedürfnisse seiner Kunden aus.

Zusätzlich hat Andreas Krobath weltweit einzigartige Produkte entwickelt, darunter eine Edelschungit-Therapieplatte, die er in eigener Werkstatt fertigt. Diese innovative Platte basiert auf den Ergebnissen zahlreicher Studien, die Edelschungit als äußerst kraftvolles Mineral belegen und im neuen Buch näher erläutert werden. Sie stellt eine völlig neue Möglichkeit der energetischen Heilung dar, da es zuvor keine praxisgeeignete Therapieplatte aus Edelschungit für Therapeuten gab. Nach jahrelangen Überlegungen und praktischer Erfahrung hat er eine Lösung geschaffen, die sich in der therapeutischen Anwendung als äußerst effektiv erwiesen hat.

Durch die hohe Nachfrage nach Schungit-Produkten aus seinem Webshop – von Heilpraktikern, Energetikern, alternativen Medizinern sowie sogar Kliniken und Sanatorien, die regelmäßig bei ihm einkaufen – und das ständige Interesse an seiner Expertise, entstand der Gedanke, ein Buch zu verfassen, das diese Thematik vertieft. Das Buch „SCHUNGIT – EDELSCHUNGIT: Therapeutische Anwendungen und Praxistipps für Profis“ ist das Resultat dieses Wunsches, Fachleuten eine fundierte, praxisorientierte Ressource zur Anwendung von Schungit und Edelschungit an die Hand zu geben.

Mehr Informationen zur Person: 🔗 www.edelschungit.eu/about-me

Bezugsquelle & Kontakt:

Das Buch erscheint im Eigenverlag und ist exklusiv erhältlich über den Schungit-Onlineshop:

https://www.edelschungit.eu/produkt/buch-schungit-edelschungit-therapie/

Pressekontakt / Rezensionsexemplare / Interviewanfragen:

@email / Andreas Krobath, A-5640 Bad Gastein