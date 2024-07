Unternehmensberatung aus Bielefeld - eine Fallstudie

Die Ausgangssituation für die Unternehmensberatung in Bielefeld, für die ZEP-Team GmbH gestaltete sich wie folgt: Das Unternehmen beschäftigt etwa 35 hochqualifizierte Mitarbeiter und hat sich durch die Umsetzung von Projekten mit höchstem Qualitätsstandard und zufriedenen Kunden einen exzellenten Ruf erarbeitet. Die interne Kommunikation war jedoch bisher ein Problem. Informationen zu den Projekten waren nicht für alle relevanten Mitarbeitenden zugänglich. Sie wurden auf verschiedenen Medien wie WhatsApp, Excel und CRM-Software gespeichert, was zu Redundanzen und Suchaufwand führte. Die Zeiterfassung der Mitarbeiter erfolgte manuell auf Papierzetteln, die in die CRM-Software eingepflegt werden mussten, was fehleranfällig und zeitaufwändig war. Informationen zu Änderungen, Nachbestellungen und Dokumentationen wurden ebenfalls auf verschiedenen Plattformen gespeichert. Es fehlte an einer einheitlichen, digitalen Lösung, um effizienter zu arbeiten und alle relevanten Projektinformationen an einem Ort zu bündeln.

Mit dem Vorgängerprogramm von INQA-Coaching konnte das Unternehmen die Baustellenkommunikation digitalisieren und so die Kommunikation verbessern und die Effizienz steigern.

Die klare Ausrichtung: Digitalisierung für mehr Effizienz

Die Geschäftsführung der ZEP-Team GmbH erkannte den Handlungsbedarf und stellte sich folgende Fragen:

Wie können wir die Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden verbessern?

Wie können wir die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen effizienter gestalten?

Wie können wir die Transparenz und den Informationsfluss innerhalb des Unternehmens erhöhen?



Die Antwort auf diese Fragen führte zur Initiierung des Projekts „Digitalisierung der Baustellenkommunikation“.

Ziele der ZEP-Team GmbH:

Zukunftsorientiert arbeiten: Bereit sein für kommende Anforderungen.

Zeitersparnis: Daten und Informationen nur einmal erfassen, kein langes Suchen.

Steigerung der Profitabilität: Effizientere Prozesse bedeuten mehr Gewinn.

Mehr Planungssicherheit: Verlässliche Projektinformationen.



Coaching-Methoden: Der Weg zur Transformation

Um diese Ziele zu erreichen, wurden im Coaching verschiedene Methoden angewandt:

Zielformulierung: Klarheit über die gewünschten Veränderungen.

SWOT-Analyse: Identifikation von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken.

Mitarbeiterinterviews: Einbeziehung der Mitarbeiter, um ihre Bedenken und Ideen zu berücksichtigen.

Workshops: Gemeinsame Arbeit an Lösungen.

Umsetzungsbegleitung: Schritt-für-Schritt-Begleitung des Veränderungsprozesses.



Phasen des Coachings: Der Weg zum Erfolg