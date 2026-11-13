DPP-Flash im WDR: Kölner KI-Startup begeistert mit Digitalem Produktpass

DPP-Flash im WDR: Kölner Technologie-Startup erreicht wichtigen Medienmeilenstein

Das deutsche Technologie-Startup DPP-Flash hat einen besonderen Meilenstein seiner noch jungen Unternehmensgeschichte erreicht. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat das Unternehmen porträtiert und damit auf eine Technologie aufmerksam gemacht, die für zahlreiche deutsche Industrieunternehmen in den kommenden Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen dürfte: den Digitalen Produktpass.

Am 5. November 2026 fanden die Dreharbeiten für einen Beitrag über DPP-Flash statt. Nur einen Tag später folgte bereits der nächste wichtige Termin. Nico Bergstreiser, Co-CEO & CMO des Unternehmens, wurde am Freitag, dem 6. November, eingeladen, um in der WDR-Sendung „Lokalzeit Köln“ ein Live-Interview vor der Kamera zu führen. Auch der technische Mitgründer Julian Gräfen war an diesem Tag im Studio anwesend und begleitete den Termin aus dem Backstage-Bereich.

Für das junge Unternehmen ist die Berichterstattung durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein bedeutender Erfolg. Gerade für Startups aus dem Technologie- und Softwarebereich ist es nicht selbstverständlich, bereits in einer frühen Unternehmensphase die Aufmerksamkeit etablierter Medien zu erhalten.

„Dass der WDR auf uns aufmerksam geworden ist und wir unser Unternehmen im Fernsehen vorstellen durften, ist natürlich etwas Besonderes. Wir stecken unglaublich viel Arbeit in DPP-Flash. Umso schöner ist es, wenn man merkt, dass das Thema auch außerhalb der Startup-Szene wahrgenommen wird“, erklärt Nico Bergstreiser.



KI-Software für den Digitalen Produktpass: Was DPP-Flash entwickelt

Hinter DPP-Flash steht die Idee, Unternehmen die Umsetzung des europäischen Digitalen Produktpasses deutlich einfacher zu machen. Das Unternehmen entwickelt eine KI-gestützte SaaS-Plattform, die insbesondere Hersteller sowie kleine und mittelständische Unternehmen bei der digitalen Produktdokumentation und der Erfüllung regulatorischer Anforderungen unterstützen soll.

Der Digitale Produktpass ist Bestandteil der europäischen Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte (ESPR). Er soll künftig wichtige Informationen über Produkte digital verfügbar machen. Dazu gehören beispielsweise Angaben zu verwendeten Materialien, Produktbestandteilen, Reparierbarkeit, Nachhaltigkeit und weiteren relevanten Eigenschaften entlang der Wertschöpfungskette.

Für viele Hersteller bedeutet das eine erhebliche organisatorische Herausforderung. Produktinformationen befinden sich häufig in unterschiedlichen PDF-Dokumenten, technischen Datenblättern, Stücklisten, Sicherheitsunterlagen und Zertifikaten. Diese Informationen manuell zusammenzutragen, zu überprüfen und in eine einheitliche digitale Struktur zu bringen, kann viel Zeit und personelle Ressourcen beanspruchen.

Genau hier setzt DPP-Flash an. Die Software nutzt künstliche Intelligenz, um umfangreiche technische Dokumente automatisiert auszuwerten, relevante Produktinformationen zu extrahieren und fehlende Daten zu identifizieren. Die gewonnenen Informationen können anschließend für die Erstellung Digitaler Produktpässe aufbereitet werden. Auch die Bereitstellung entsprechender QR-Code-Lösungen gehört zum Funktionsumfang des Plattformkonzepts.

„Wir wollen Unternehmen nicht mit noch mehr Bürokratie belasten. Unser Ziel ist, möglichst viel von dieser Arbeit zu automatisieren. Ein Hersteller soll nicht hunderte Seiten an Dokumenten selbst durchsuchen müssen, nur um die notwendigen Produktinformationen zusammenzustellen“, sagt Bergstreiser.



Digitaler Batteriepass ab 2027: Hersteller müssen sich vorbereiten

Ein besonderer Schwerpunkt von DPP-Flash liegt zunächst auf dem europäischen Batteriepass. Ab dem 18. Februar 2027 müssen bestimmte Batterien gemäß der europäischen Batterieverordnung mit einem digitalen Batteriepass ausgestattet sein. Betroffen sind insbesondere Batterien von Elektrofahrzeugen, Batterien für leichte Verkehrsmittel sowie bestimmte Industriebatterien mit einer Kapazität von mehr als 2 kWh.

Damit rückt die Umsetzung des Digitalen Produktpasses für zahlreiche Hersteller näher. Unternehmen müssen sich rechtzeitig mit den erforderlichen Produktdaten, technischen Schnittstellen und Prozessen zur Informationsbereitstellung beschäftigen.

DPP-Flash möchte hierfür eine möglichst zugängliche technische Lösung anbieten. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen stehen dabei im Mittelpunkt. Denn während große Konzerne häufig über eigene IT- und Compliance-Abteilungen verfügen, fehlen kleineren Betrieben oftmals die personellen und finanziellen Ressourcen für umfangreiche Eigenentwicklungen.

Die Plattform soll deshalb einen möglichst einfachen Einstieg ermöglichen und verschiedene Arbeitsschritte der Produktdatenaufbereitung in einer zentralen Anwendung zusammenführen.



Startup aus Nordrhein-Westfalen mit Blick auf den europäischen Markt

Mit seinem Fokus auf KI, RegTech und industrielle Digitalisierung bewegt sich DPP-Flash in einem Markt, der durch neue europäische Vorgaben zunehmend an Bedeutung gewinnt. Gerade für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen, der von einer starken industriellen Basis und zahlreichen mittelständischen Produktionsunternehmen geprägt ist, sind digitale Lösungen für die Umsetzung regulatorischer Anforderungen relevant.

Das Startup möchte sich langfristig als technischer Ansprechpartner für Hersteller etablieren, die den Digitalen Produktpass effizient und möglichst unkompliziert umsetzen möchten. Neben dem Batteriepass ist perspektivisch auch eine Erweiterung auf weitere Produktgruppen und Branchen vorgesehen.

Für die Gründer ist dabei entscheidend, dass die Technologie nicht nur regulatorische Anforderungen abbildet, sondern im betrieblichen Alltag tatsächlich einen Mehrwert schafft.

„Wir wollen eine Lösung entwickeln, die nicht nur auf dem Papier gut klingt, sondern Unternehmen wirklich hilft. Gerade kleinere Hersteller sollten die Möglichkeit haben, moderne KI-Technologie zu nutzen, ohne dafür riesige Budgets aufbringen zu müssen“, so Bergstreiser.



WDR-Auftritt als Ausgangspunkt für weitere öffentliche Aufmerksamkeit

Der Fernsehauftritt in der Lokalzeit Köln ist für DPP-Flash ein wichtiger Schritt beim Ausbau der eigenen Bekanntheit. Die Berichterstattung zeigt, dass das Thema Digitaler Produktpass zunehmend auch außerhalb der spezialisierten Technologie- und Compliance-Branche Aufmerksamkeit erhält.

Für die weitere Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf die technische Weiterentwicklung seiner KI-Plattform, den Austausch mit potenziellen Industriepartnern und die Vorbereitung auf die kommenden regulatorischen Anforderungen in Europa.

Auch die öffentliche Kommunikation soll weiter ausgebaut werden. Die Gründer möchten dazu beitragen, den Digitalen Produktpass verständlicher zu machen und insbesondere mittelständische Unternehmen frühzeitig für die bevorstehenden Veränderungen zu sensibilisieren.

„Wir stehen noch am Anfang und haben viel vor. Der WDR-Auftritt ist für uns ein großer Erfolg, aber wir sehen ihn vor allem als Motivation, weiterzumachen. Am Ende möchten wir eine Software aufbauen, die möglichst vielen Unternehmen einen echten Nutzen bringt“.



