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1.500 Wegs in fünf Jahren: Matera wächst in einem überlasteten Hausverwaltungsmarkt

22. Oktober 2026, 05:39
Berlin,
Deutschland
PRESSEMITTEILUNG/PRESS RELEASE

Fünf Jahre nach dem Start in Deutschland verwaltet Matera heute rund 1.500 Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs). 

Das Jubiläum fällt in eine Zeit wachsender Herausforderungen für die Branche: Laut des VDIV-Branchenbarometers bezeichnen sich 62,1 % der befragten Verwaltungen als überlastet, bei Unternehmen mit mindestens 3.000 verwalteten Einheiten sind es sogar 67,7 %.

„Viele Verwaltungen können mit den steigenden Anforderungen an Betreuung, Dokumentation und Kommunikation kaum noch Schritt halten”, so Moritz Himmelreich, Geschäftsführer bei Matera. 

Auch deshalb planen 21,0 % der Verwaltungen, künftig nur noch Objekte ab einer bestimmten Mindestgröße – im Schnitt rund 16 Wohneinheiten – anzunehmen. Laut dem VDIV gehören rund 62 % der WEGs in Deutschland zur Größenkategorie 3 bis 12 Einheiten. Für diese bedeutet das: sinkende Betreuungsqualität, längere Wartezeiten und im schlimmsten Fall Schwierigkeiten, überhaupt eine Verwaltung zu finden.

„Wenn Verwaltungen aus Kapazitätsgründen nur noch größere Objekte annehmen, verlieren gerade kleinere Eigentümergemeinschaften zunehmend den Zugang zu professioneller Betreuung”, erklärt Herr Himmelreich, „Bei Matera arbeiten wir seit 5 Jahren stetig daran, weiterhin Objekte jeder Größe anzunehmen.”

Zu den zentralen Meilensteinen der vergangenen fünf Jahre zählen:

  • Rund 15.000 verwaltete Wohneinheiten deutschlandweit 
  • 110 WEG-Experten, die täglich für Matera im Einsatz sind
  • Städte, in denen Matera-Büros für mehr lokale Präsenz eröffnet wurden: Berlin, Hamburg, München, Köln und Stuttgart

Technologie und persönliche Betreuung statt Entweder-oder

70,3 % der befragten Verwaltungen des VDIV-Branchenbarometers nennen Digitalisierung als wichtigste Unternehmenspriorität, 77,0 % wollen interne Prozesse stärker automatisieren. Matera setzt seit der Gründung auf digitale Prozesse, kombiniert mit persönlicher Betreuung vor Ort – mit lokalen Teams in sechs Städten und unterschiedlichen Zusammenarbeitsmodellen, von softwaregestützter Selbstverwaltung über ein hybrides Modell bis zur klassischen Vollverwaltung mit persönlichem Ansprechpartner. 

„Digitalisierung bedeutet nicht, dass zuverlässige Ansprechpartner verschwinden – im Gegenteil: Automatisierungen und KI entlasten von Routineaufgaben und schaffen Raum für direkten Austausch, wo er zählt", so Herr Himmelreich. Auch in den nächsten 5 Jahren möchte Matera das Thema laut des Geschäftsführers noch weiter vorantreiben: „Zukünftig wird KI bei uns eine noch größere Rolle spielen: Eigentümer sollen jederzeit den aktuellen Stand ihrer Themen einsehen können, während ein Großteil der Buchhaltung automatisch vorbereitet und nur noch geprüft werden muss. Außerdem werden unsere rund 30 Entwickler weiterhin kontinuierlich daran arbeiten, unsere Plattform auf dieser Basis für die bestmögliche Servicequalität weiterzuentwickeln." 

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

Über Matera

Matera ist seit 2021 auf dem deutschen Markt aktiv und bietet WEG-Verwaltung sowie Mietverwaltung an. Eigentümer profitieren von zertifizierten Objektbetreuern, einem Expertenteam, guter Erreichbarkeit sowie effizienten Prozessen. In Deutschland betreut Matera über 15.000 Wohneinheiten und zählt damit zu den führenden Anbietern.

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