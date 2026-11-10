Hamburg, 10.11.2026: Matera übernimmt die Hamburger Hausverwaltung Stoldt Immobilienverwaltung GmbH. Die Verwaltung, seit über 10 Jahren in Hamburg tätig, tritt künftig als „Stoldt by Matera“ auf. Mit dem Zusammenschluss baut Matera sein Hamburger Portfolio auf rund 2.200 Einheiten aus. Damit wächst der Bestand in der Hansestadt um rund 75 %. Im Rahmen des Zusammenschlusses wechseln alle Objektbetreuer von Stoldt in das Hamburger Matera-Team und betreuen ihre Objekte weiter.
Unternehmen
Hausverwaltung Matera investiert in den Hamburger Markt
Gemeinsam setzen Matera und Stoldt in Hamburg einen neuen Standard in der Hausverwaltung. Die gewohnten Ansprechpartner bleiben, während Eigentümer Zugang zu einem innovativen Kundenbereich erhalten.
Branche
Vertraute Ansprechpartner, größeres Team
Für die Eigentümergemeinschaften bleibt das Wichtigste gleich: Die gewohnten Ansprechpartner betreuen sie weiter. Neu ist, dass sie ein größeres Team im Rücken haben. Dazu gehören eine interne Rechtsabteilung und Bautechnik. „Wenn eine Beschlussanfechtung droht, muss ein Verwalter nicht erst einen externen Anwalt suchen. Unsere Juristinnen sitzen im Haus.“, sagt Moritz Himmelreich, Geschäftsführer der Matera Deutschland GmbH.
Mehr Überblick für Eigentümer und Beiräte:
Neben der persönlichen Betreuung erhalten Eigentümer und Verwaltungsbeiräte Zugang zu einem transparenten Kundenbereich, über den sie wichtige Unterlagen, Beschlüsse und Finanzinformationen zentral einsehen können. Wer das Angebot nicht nutzen möchte, erreicht die Verwaltung weiterhin über die gewohnten Kommunikationswege – etwa telefonisch oder per Post.
Langfristig in Hamburg verwurzelt
Hamburg ist für Matera ein wichtiger Wachstumsmarkt. Mit Stoldt kommen lokale Erfahrung, gewachsene Netzwerke und bestehende Kundenbeziehungen hinzu. Matera ergänzt diese Stärken um zusätzliche Fachkompetenz, strukturierte Prozesse und Technologie. Mit dem Zusammenschluss stärken beide Unternehmen ihre Position in einem Markt mit erheblichem Potenzial: Rund 184.000 Wohnungen in Hamburg sind Teil einer Wohnungseigentümergemeinschaft.
Matera ist offen für weitere Verwaltungen mit einem stabilen Kundenstamm und einem eingespielten Team. „Das Team von Stoldt kennt den Hamburger Markt und die Bedürfnisse der Eigentümergemeinschaften aus langjähriger Erfahrung. Gemeinsam können wir diese lokale Nähe mit effizienteren Abläufen verbinden.”, betont Himmelreich. „Unser Ziel ist es, den besten Service für den Kunden zu schaffen.”
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Matera ist seit 2021 auf dem deutschen Markt aktiv und bietet WEG-Verwaltung sowie Mietverwaltung an. Eigentümer profitieren von zertifizierten Objektbetreuern, einem Expertenteam, guter Erreichbarkeit sowie effizienten Prozessen. In Deutschland betreut Matera über 15.000 Wohneinheiten und zählt damit zu den führenden Anbietern.