Hausverwaltung Matera investiert in den Hamburger Markt

Für die Eigentümergemeinschaften bleibt das Wichtigste gleich: Die gewohnten Ansprechpartner betreuen sie weiter. Neu ist, dass sie ein größeres Team im Rücken haben. Dazu gehören eine interne Rechtsabteilung und Bautechnik. „Wenn eine Beschlussanfechtung droht, muss ein Verwalter nicht erst einen externen Anwalt suchen. Unsere Juristinnen sitzen im Haus.“, sagt Moritz Himmelreich, Geschäftsführer der Matera Deutschland GmbH.

Mehr Überblick für Eigentümer und Beiräte:

Neben der persönlichen Betreuung erhalten Eigentümer und Verwaltungsbeiräte Zugang zu einem transparenten Kundenbereich, über den sie wichtige Unterlagen, Beschlüsse und Finanzinformationen zentral einsehen können. Wer das Angebot nicht nutzen möchte, erreicht die Verwaltung weiterhin über die gewohnten Kommunikationswege – etwa telefonisch oder per Post.